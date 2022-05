Toni Costa no se olvida de Adamari López en su cumpleaños y le dedica una felicitación

Pese a estar en un nuevo capítulo de su vida con otro amor, Toni Costa no se olvida de las personas que formaron parte de su historia. Desde hace poco más de una semana, el coreógrafo español se encuentra en La Casa de los Famosos 2 junto a otros 15 participantes, y desde ese lugar que le envió una felicitación de cumpleaños a Adamari López, la madre de su hija Alaïa. Aunque ya no están juntos desde hace un año, Costa no dejó pasar el cumpleaños de ‘Ada’, con quien compartió 10 años de su vida.

©@alaia



Por el bien de su hija, Toni Costa y Adamari llevan una relación cordial

En un enlace que Héctor Sandarti hizo con los concursantes de la casa más polémica de la televisión, Toni pidió la palabra y en ese momento felicitó a su ex por su cumpleaños 51: “Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”, expresó Toni, quien la semana pasada estuvo en ‘la cuerda floja’ al ser uno de los nominados.

La felicitación de Toni a ‘Ada’ causó una gran sorpresa entre algunos de sus compañeros, a lo que el también experto en zumba dijo que no tenía ningún problema, pues quería que su hija se diera cuenta de ese gesto y aprendiera de ello. “Es que yo no tengo ningún problema, yo estoy bien”, contestó a los comentarios de algunos, como Niurka Marcos. “Estoy feliz y aparte también lo hago por mi hija porque es su mamá y entonces mi hija ha visto: ‘Ah mira mami, papi te felicito’. Yo lo hago (por) el detalle también, a mí no importa hacerlo”.