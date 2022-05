Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en la corte luego de que el actor demandara a su ex por difamación. Amber lo habría acusado de violencia doméstica durante su relación, lo que causó un serio problema en la reputación del histrión de Pirates of the Caribbean. Para enfrentarla, Depp contrató a un grupo de abogados entre los que se encuentra Camille Vasquez, además de Ben Chew, Stephanie Calnan, Andrew Crawford, Rebecca McDowell Lecaroz, Yarelyn Mena, Jessica Meyers y Samuel Moniz.