Abogado de Amber Heard pide que desestimen el caso contra Johnny Depp, ¿ya no habrá juicio?

Amber Heard no está para nada contenta con el rumbo que ha tomado el juicio en contra de su ex, Johnny Depp. En las últimas semanas, con las declaraciones del actor de Pirates of the Caribean, la popularidad de la actriz ha caído mucho, y es que basta con entrar a las redes sociales para darse cuenta de qué lado está la opinión popular, internautas que siguen el juicio día a día y esperan escuchar las declaraciones de Heard. La actriz y sus representantes lo saben, por lo que su abogado, Ben Rottenborn, pidió a la Juez desestimar el caso. Pero, ¿qué significa esto? ¿ya no habrá juicio?

Lo que el abogado de Amber pidió fue no hacer caso a las pruebas y evidencias que hacen que su clienta tenga una imagen negativa. Además, esperaba que con esta petición no tuviera que subir al estrado para testificar. “Lo que Amber Heard hizo no está en juicio; la materia legal es si Johnny Depp abusó de ella”, expresó Rottenborn.

Y resaltó que el juicio se originó por la demanda de difamación que Johnny puso en contra de su ex luego de que ella publicara un artículo en The Washington Post en 2018, en donde ella declaró que había sufrido de violencia doméstica; más no sobre los detalles en su matrimonio de casi año y medio.

El juicio continúa

Al recibir la petición, la defensa de Johnny Depp la rechazó de inmediato, argumentando que con las pruebas mostradas en lo que va del juicio, dejan claro que ella es quien abusaba físicamente del actor con golpes, acusaciones falsas que prueban la difamación de parte de la actriz.

Además, la jueza Penney S. Azcarate rechazó la petición, ya que aún hace falta escuchar las declaraciones de Amber y ver sus pruebas. Es decir, que Amber sí tendrá que subir al estrado en los próximos días y enfrentarse a las preguntas de los abogados, así como a las declaraciones de los testigos que ayudarán a definir el fallo en este proceso legal que ya se convirtió en el más importante de la década en el mundo del espectáculo.

