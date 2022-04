Pero no todo terminaría con un acuerdo, unos cuantos millones de dólares y un comunicado… En 2018 la actriz, que da vida a ‘Mera’ en Aquaman, escribió un artículo en The Washington Post en donde relata su experiencia como víctima de violencia doméstica.

En el artículo titulado I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change (Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar), Amber se refiere a la violencia que vivió en una relación fallida, y aunque no mencionó el nombre de Johnny por ningún lado, era evidente que se se traba de él, por las referencias y las fechas que mencionó en dicho artículo.