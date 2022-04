En 2011, ocho años después de su primer divorcio, Kim Kardashian volvió a pasar por el altar con Kris Humphries, quien en aquel entonces se desempeñaba como jugador de básquetbol.

La segunda boda de Kim fue mucho más mediática que la primera. Incluso, el enlace fue transmitido a través de su reality Keeping Up With the Kardashians.

Tras 72 días casados, decidieron poner fin a su unión.

El exjugador de los New Jersey Nets habló de su matrimonio en 2019 en un ensayo que escribió para The Player’s Tribune, donde describió como su separación con Kim lo afectó. “Yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego”.