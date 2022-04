Surgen primeras imágenes de Britney Spears y su tercer embarazo

Britney Spears y Sam Asghari están en la dulce espera de su primer hijo, y por supuesto las reacciones no se han hecho esperar. Los fans de la cantante están felices por ella, así como sus amigos más cercanos. Pese a que la propia intérprete aseguró que se alejaría de los reflectores, la futura mamá fue captada recientemente en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

©GrosbyGroup



Britney Spears y Sam Asghari fotografiados a su llegada al aeripuerto internacional de Los Ángeles

Las imágenes fueron captadas un día antes del gran anuncio de su tercer embarazo, pero a juzgar por las mismas, ‘Brit’ estaba tratando de ocultar su vientre con un gran bolso. En las fotografías, ‘La Princesa del Pop’ aparece con un mini vestido anaranjado con escote en v y un par de cómodos sneackers. La intérprete de éxitos como Baby One More Time completó su look relajado con un par de gafas de sol. Mientras que Sam se dejó ver con un outfit casual con una polo oscura y unos shorts blancos.

©Sam Asghari



La pareja está en la dulce espera de su primer hijo en común; de un matrimonio anterior, ‘Brit’ es madre de dos adolescentes

Además de estas imágenes, en las que ‘Brit’ ya trataba de esconder su pancita, en sus redes sociales aseguró que la ropa ya le empieza a quedar chica. Aunque estaría en sus primeros meses de embarazo, la cantante de 40 años ya ha empezado a notar cambios en su cuerpo, propios de una feliz espera.