Desde niña, Ana Patricia Gámez, se mantuvo activa y con cariño suele recordar sus humildes orígenes. En su podcast Sin Filtro, la conductora de Enamorándonos reveló cuál fue su primer trabajo.

“En las vacaciones de verano del año 2000, que duraban dos meses, mi tía Rosa me dijo que, si quería trabajar con ella en un almacén de retazos de tela y, por supuesto, contesté de manera afirmativa. Me acuerdo de que me pagaban 250 pesos ($12.47 dólares aprox.) a la semana y mi trabajo era doblar tela, pero yo me fui mucho más allá y me ponía a acomodarlas por tipo o por color. Creo que de ahí nació mi amor por la costura”, contó Ana Patricia.

Además de ese empleo, Ana también ayudaba a sus padres con la tienda de abarrotes que tenían o se iba a la sastrería de su abuelo y se ponía a barrer el piso.