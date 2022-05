Ximena Duque comparte sus secretos para llorar en las telenovelas

Aunque Ximena Duque lleva cinco años alejada de los foros de televisión, en sus venas aún corre el talento con el que se hizo famosa con producciones como Santa Diabla, Victorinos o Corazón Valiente. Con tantos secretos perfeccionados a través de los años, la hoy empresaria, influencer y madre de familia compartió cómo es que logra llorar en las escenas en las que su personaje pasa por momentos difíciles, algo que podría resultar complicado cuando en la vida real las cosas marchan bien.

“Una pregunta que siempre me hacen… ¿Cómo hacen para llorar los actores? Les comparto algunas de mis técnicas”, escribió en una de sus publicaciones en las redes sociales. Y es que, a diferencia de lo que muchos pensarían, ella no se enfoca en los momentos que en la realidad la hicieron sentir tan mal al grado de no contener las lágrimas.

“1. Acudo a mis recuerdos felices NO a los recuerdos tristes porque para mí no es saludable regresar a ellos, pero si tengo que llorar de alegría es una opción que me funciona”, explicó. Otra de las formas en las que logra sacar lágrimas, es convirtiéndose por completo en la persona que marca el guion.

“2. Vivo mi personaje al máximo, cualquier momento que esté pasando el personaje lo vivo como si lo viviera en carne propia porque al final es solo un personaje, no soy yo”, explicó.

Y un método más, es el de estar tranquila durante la grabación, para lo que requiere de mucha concentración: “3. Utilizo la respiración a mi favor y no parpadeo, inhalo durante el ‘3,2, acción’, y digo mis líneas soltando poco a poco la respiración y sin parpadear”, anotó.

Para comprobar que sus métodos funcionan, ella misma se grabó de cero a cien llorando en su auto y grabando con su celular. Una mini clase de actuación con resultados con los que motiva a sus seguidores a intentarlo en casa y hacer dúo a su video para compartir qué tan bien les funcionó.

Ximena Duque, la personalidad que se extraña en las telenovelas

La actriz dio un giro completo en su carrera en 2018, cuando nació su segunda bebé, Luna. Aunque Ximena ama la actuación, sabía que necesitaba un trabajo que le permitiera estar en casa y al mismo tiempo asegurar su futuro financiero. Fue así como se convirtió en la exitosa empresaria que es en la actualidad, y que disfruta del tiempo junto a su esposo, Jay Adkins, su bebita Skye y su primogénito, Cristan Carabias.