Ximena Duque revela como la depresión casi termina con su matrimonio: ‘Un día quise mandar todo a la basura’

Jay no estaba dispuesto a perder a su esposa, así que fue claro y directo. “Me agarró y me dijo, ‘No me alejes de ti porque no me voy a ir a ninguna parte. Vas a lidiar conmigo el resto de tu vida porque eres la mujer de mi ivda y te amo y te voy ayudar a salir de esto’”. Duque añadió que él no pensó en nada más. “Esa era su postura. Para él no era una opción dejarme ir, jamás lo ha sido”.

Tan pronto ambos identificaron el problema, buscaron ayuda; Ximena fue con una psicológa que le recomendó una buena amiga. Pero antes de ir con la experta, ella leyó, se informó e investigó... Sabía exactamente qué era lo que le sucedía.

Cuando llegó al psicólogo, se deshagó y le dijo: “No me halló, seguramente hormonalmente tengo un desbalance, a mi esposo lo ataco, no me siento feliz”. Sus ganas por salir adelante y el amor hacia su familia fueron su motor para poner un alto a ese cúmulo de emociones negativas. “Yo no quería que esa etapa de mi vida marcara quien era la nueva Ximena, porque no me estaba haciendo feliz a mí, porque tenía todo lo que en la vida había deseado durantre tantos años, como para estar triste y deprimida”.

Su familia, su mayor fortaleza

Después de la tormenta, llegó la calma para Ximena Duque, y eso es algo en lo que trabaj todos los días. A la pregunta de cómo se mantiene a flote, la mujer emprendedora no dudó ni un segundo y contestó.