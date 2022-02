Ximena Duque hace reveladora confesión de su salud mental: ‘Estaba descontroladísima’

Puede que en las redes sociales de los famosos todo sea color de rosa, pero la realidad es otra. Y justo fue eso lo que compartió Ximena Duque, quien abrió su corazón acerca del duro capítulo que vivió tras el nacimiento de su tercera hija, Skye, el 6 de febrero de 2021. En ese entonces, la actriz guardó silencio, y se enfocó en su recuperación. Pero ha sido un año después que se ha atrevido a hablar de cómo enfrentó la depresión a poco de haber dado a luz. Recordemos que las últimas semanas del embarazo de Ximena fueron muy duros, pues se contagió de COVID-19 y estuvo ingresada unos días por una neumonía que se desarrolló por la enfermedad.

©@ximenaduque



La actriz reveló que su depresión se detonó tras la llegada de Skye

A solo unos días del primer cumpleaños de su hija menor, Duque reveló la batalla que libró por su salud mental. La conversación surgió a raíz de un video en el que animaba a sus seguidores a probar el poder de la mente, y la charla derivó en la depresión que padeció y trajo a la mesa el lamentable caso de la modelo Chelsie Kryst, quien hace unos días se quitó la vida.

“Después de dar a luz a Skye, y no me abro nuna mucho a este tema, yo me las vi bien feas... No sé si fue el postparto o las secuelas del Covid, pero estuve en un hueco muy feo”, confesó. “Nunca gracias al Señor llegué a tener pensaientos como de quitarme la vida, a Dios gracias nunca me pasó, pero me hace reflexionar en lo que le pasó a esta chica (Chelsie Kryst), de cuantas veces vemos en las redes sociales vidas perfectas y decimos ‘ush yo quiero esa vida’”.

©@ximenaduque @kikefloresphoto



Para la actriz fue un proceso muy duro, pero logró salir adelante antes de lo esperado y eso fue porque su mente es muy fuerte, según dijo su psicóloga

“Cuando yo tuve a Skye caí en un hueco muy grande de depresión, no me hallaba, hormonalmente estaba descontroladísima. Fueron momentos muy difíciles que yo no compartí en redes sociales. Fui con un especialista y gracias a Dios nunca me tuve que medicar, porque yo soy una persona muy fuerte”, agregó.

“Yo decidí salir de ese hueco sin medicinas sin nada, yo Ximena Duque me paraba todos los días y dije, ‘Voy a trabajar por mí, por mi vida, por mi salud y por mi mente, esta no soy yo, esto no va a ser parte de mí’. Trabajé, luché y me liberé de todas esas cosas. Pero no todo en la vida es felicidad en las redes sociales”.

Duque aseguró que nunca va a permitir la negatividad en su vida, por lo que advirtió que, no dudará en bloquear a aquel que se atreva a dañarla. “Si hay algo negativo que estás poniendo en mis páginas, yo te voy a bloquear. Yo quiero paz mental, yo quiero escoger quien me sigue y yo quiero tener buena vibra alrededor mío”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.