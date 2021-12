Ximena Duque confiesa que pasó por el quirófano, ¿qué se hizo?

Ximena Duque se sinceró por completo con sus fans durante una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram. Mientras se encargaba de arrancar algunas canas, la empresaria y actriz respondió todo tipo de dudas e hizo hincapié en los temas de salud y belleza. Sin embargo, hubo una que llamó tanto su atención como la de sus seguidores y fue relacionada a los arreglos estéticos y qué piensa de ellos.

Tan dispuesta como siempre a hablar con la verdad, la esposa de Jay Adkins confesó que hace ya varios años entró al quirófano porque quería verse y sentirse mejor. “Todo ser humano puede hacer con su cuerpo lo que quiera y lo que le plazca. Es su cuerpo y cada persona con sus decisiones”, dijo dispuesta a responder esta pregunta tan polémica.

Y confesó: “Yo, Ximena, tengo operadas las bubis”. La actriz explicó que el proceso fue alrededor del 2006, cuando su hijo mayor, Cristan, tenía dos años. “O sea, ya hace muchos años, y luego me cambié las prótesis en Colombia. Me las puse diferentes porque aquí me habían puesto salina y no me gustaron cómo habían quedado”, agregó.

Sobre su decisión en aquel entonces y por qué no se arrepiente de ella, dijo entre risa nerviosa: “Yo era... no sé siquiera si existe. El tamaño más pequeñito, ese era yo. Era una tabla, y después de que tuve a Cristan me quedaron muy caídas porque le di pecho muchos meses. Lo hice más por estética”, recordó.

Aunque se sometió a la cirugía, Ximena pidió un tamaño que fuera acorde con su complexión. “Las pedí chicas porque a mí, en lo personal, no me gusta nada que no se vea natural. Creo que muchas personas ni cuenta se habían dado que estaba operada de las bubis. Ya me confesé por aquí pero, el punto al que quiero llegar es que si es algo que a ti te acompleja y lo quieres hacer por corrección es maravilloso. Cuando las cirugías se vuelven una obsesión, ya es otro tema”.

Las cirugías de las que se arrepintió antes de hacerse

Cuando una idea se mete en la mente y en teoría es para mejorar nuestro aspecto físico, es difícil sacarla de ahí. A Ximena le pasó algo similar y estuvo a punto de entrar al quirófano en dos ocasiones más para hacerse arreglos que después logró de manera natural. “Cuando tuve a Luna me iba a hacer la liposucción. ¡Cuando tuve a Skye, me iba a hacer la lipo! Las dos veces saqué cita en el cirujano y me arrepentí”, dijo sincera.