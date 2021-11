Luna, la hija de Ximena Duque, es su mejor compañera en el salón de belleza

Con solo tres años, la pequeña hija de Ximena Duque ya sigue sus pasos y se ha convertido en la mejor compañera de aventuras de la actriz. Recientemente, la también empresaria publicó un tierno video en el que compartió que su hija la acompañó la salón de belleza y que al ver que la estaban arreglando, también quizo que la peinaran a ella.

En el clip, se aprecia a Luna ayudando a hacer el divertido video, antes y después de su peinado. “When you go to the salon and your baby girl wants to get her hair done as well 🥰 #luna #bestfriends #babygirl #hairstyle (Cuando vas al salón y tu bebé también quiere peinarse)”.

Luna es la hija mayor de Ximena con el empresario Jay Adkins, y tiene tres años. En enero de 2022, la pequeña cumplirá cuatro años. Luna es hermana mayor de Skye, a quien la pareja recibió en febrero de 2021, luego de que Ximena pasara por un complicado embarazo donde enfermó de coronavirus y estuvo ingresada unos días por una doble neumonía.