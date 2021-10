Ximena Duque conoce por primera vez a la hija mayor de su esposo y su nieto

Ximena Duque y su esposo Jay Adkins vivieron uno de los momentos más emotivos de sus vidas, el pasado fin de semana en Nueva York. El empresario se reencontró con su hija mayor por primera vez en mucho tiempo, además de que tuvo la oportunidad de conocer a su nieto más pequeño, Jett, quien nació en enero del año pasado. Para la actriz también fue un momento único, pues se trató del primer acercamiento con Jordan, la hija de su esposo, así como con los hijos de la joven.

Debido a las restricciones de la pandemia, los Adkins-Duque no habían tenido la oportunidad de reunirse con Jordan, ni mucho menos de conocer al pequeño Jett. Ahora, que los contagios han cesado y que avanza la vacunación contra el COVID-19, la familia se reencontró. En su perfil de Instagram, Jay compartió una linda fotografía con su esposa, su hija mayor y el pequeño Jett en brazos, además de otro pequeñín.

Junto a la postal familiar, Adkins escribió: “¡Qué fin de semana tan maravilloso con mi hermosa esposa @ximenaduque y mi hija mayor @jordanleeannnn y mi nieto @jcb1920. Fue increíble para mi esposa el hecho de conocer a mi hija y a mi nieto. Los amo mucho”.

Jay Adkins fue un padre muy joven

Jay Adkins debutó como padre cuando tenía 19 años. En ese entonces, él no estaba listo para ejercer su paternidad, por lo que la relación con su hija mayor, de 27 años, fue por un tiempo algo complicada y distante. Ahora que es todo un adulto y que tiene dos hijas con Ximena Duque, el empresario admite que no fue el mejor para Jordan, pero que gracias a esos errores, ya es un mejor padre.

©@jayadkins3



Jay Adkins posando con su madre y su hija recién nacida

Hace unos meses, en febrero pasado, Jordan cumplio 27 años y Jay le dedicó un profundo mensaje en el que se sinceró sobre su faceta como padre. “Feliz cumpleaños número 27 para mi pequeña, ahora grande, Jordan. Es difícil de creer que tengas 27 años. Ojalá hubiera sido el padre en el que ahora me he convertido. La vida está llena de errores o me gusta llamarlos experiencias de aprendizaje. No creo en excusas. No era el padre que debería haber sido cuando tenía 20 años. La edad no debería haber importado, pero yo no era el hombre que soy hoy”, escribió el esposo de Ximena Duque.