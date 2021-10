Cristan, el hijo mayor de Ximena Duque, se muestra feliz y enamorado con su novia

El hijo mayor de Ximena Duque está viviendo una nueva etapa en su vida, pues recientemente reveló la identidad de su novia. A través de sus redes sociales, Cristan Carabias reveló una fotografía junto a la bella chica con la que tiene una relación amorosa. La joven en cuestión se llama Mia Corbo, y al igual que él es toda una apasionada del deporte. Cristan y Mia comparten muchos intereses en común; él es entrenador físico, mientras que ella es jugadora de hockey sobre césped.

©@carabiascristan



Jóvenes, enamorados y muy felices...

En su perfil de Instagram, el hijo de la actriz y su expareja Christian Carabias, publicó su primera fotografía con Mia y le dedicó un cariñoso mensaje por su cumpleaños, además de dar un vistazo a la celebración de cumpleaños de ella. “Happy Birthday to the most beautiful girl out there (Feliz cumpleaños a la chica más bonita de todas)”, escribió Cristan junto a la imagen de ambos.

©Custom @carabiascristan



El chico celebró el cumpleaños de su novia

El post de Cristan causó un gran revuelo entre sus seguidores con esta publicación, pues fue la primera vez que revelaba que la identidad de su novia. Hace dos años, la actriz ya había revelado que su hijo estaba empezando su etapa como galán y que estaba orgullosa del muchacho que había educado, pues era un chico con valores y muy respetuoso con las mujeres.

Los planes de Cristan

Al mismo tiempo que Cristan disfruta de esta nueva etapa en su vida amorosa, el joven de 16 años se prepara para convertirse en un preparador físico profesional. Pese a que no está en sus planes acudir a la universidad, Cristan sabe qué quiere hacer exactamente. En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, Ximena reveló lo siguiente: “Él no quiere ir, me da pena contarlo, pero voy a salir de esa pena porque no debería tenerla y creo que muchas madres y padres viven lo mismo. Mi hijo no quiere ir al College te lo estoy diciendo en primicia”.