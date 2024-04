Maluma tiene a la más tierna compañera de entrenamiento: su hija Paris

La paternidad le ha sentado estupendamente a Maluma, pues se ha dejado ver más feliz que nunca. La llegada de la pequeña Paris, fruto de su relación con Susana Gómez, ha recargado al cantante con una energía especial, y le ha dado una nueva inspiración para cada uno de sus proyectos. El colombiano ha dejado ver en sus redes sociales que su hija es su compañera inseparable, hasta a la hora de ejercitarse, tal como lo ha demostrado en una reciente publicación.

©@maluma



Maluma está disfrutando al máximos sus primeras semanas como papá.

Este 26 de abril, el intérprete de Hawái compartió en sus historias de Instagram una hermosa postal padre e hija, la cual evidenció la felicidad que reina en sus días. La imagen muestra a Maluma cargando a su hija delicadamente, sosteniéndola contra su pecho.

Mientras que Paris llevaba un lindo atuendo rosa, su famoso papá lucía un short marino, y llevaba el torso descubierto, dejando a la vista sus numerosos tatuajes. La razón de ello la expuso en un breve mensaje con el que acompañó su foto. “Mi compañera de entreno”, escribió, seguido de un emoji de carita enamorada.

©@maluma



Su hija Paris se ha convertido en su compañera inseparable.

Desde el nacimiento de su hija el pasado 9 de marzo, el cantante de 30 años ha convertido su cuenta de Instagram en un álbum lleno de momentos entrañables junto a Paris. “Lo que tú me das, nadie me lo da...”, escribía hace apenas unos días al publicar varias instantáneas junto a su amada nena.

“Mi gente... Es increíble lo que estoy viviendo. Hace nada comencé mi carrera siendo un niño y hoy estoy viviendo mi sueño más grande que es es padre, y seguir rompiendo con mi música”, expresaba anteriormente al mostrar un vistazo de sus días como papá. “Así tal cual lo tuve en mis planes y Diosito y el universo se pudieron de acuerdo para hoy ser lo que soy”.

©@maluma



El cantante ha optado por no mostrar la carita de su hija.

¿Ha seguido el consejo de J Balvin?

El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, no ha mostrado hasta ahora el rostro de su hija. Muchos famosos han adoptado esta postura para proteger la privacidad de sus hijos. Meses antes de que el cantante se convirtiera en papá, su amigo y colega J Balvin le envió un consejo relacionado con este tema.

“Creo que lo más importante es el cuidado de tu intimidad, como la decisión de mostrar o no la carita de tu bebé. Tienes que estar listo para todo”, expresaba el intérprete de Mi Gente en entrevista con E! News cuando le preguntaron por un consejo para Maluma.

Balvin y su pareja Valentina Ferrer han optado por no mostrar por completo la carita de su hijo Río, pese a que sus seguidores insisten en conocerla. “Será hasta que él me diga: ‘¿Por qué no me publicas? ¿Por qué no me muestras?’. Así sabré qué es lo que quiere, pero primero le voy a explicar las responsabilidades que conllevan”, explicó el cantante.