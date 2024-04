La tierna declaración de amor de Maluma a su hija: ‘Lo que tú me das, nadie me lo da’

Hace un mes, la vida de Juan Luis, mejor conocido como Maluma, dio un tierno gira con la llegada de su hija Paris. Entregado por completo a su papel de papá, hace unas horas, el cantante colombiano utilizó su cuenta de Instagram para compartir nuevas fotos al lado de su bebé a quien le dedicó una tierna declaración de amor. Según ha dejado ver, no hay actividad que disfrute más que estar con la niña, producto de la relación amorosa que sostiene con Susana Gómez.

©@maluma



El cantante posó nuevamente con su bebé

Enamorado de su bebé

El cantante cautivó a sus seguidores en Instagram con nuevas imágenes junto a Paris a quien le escribió: “Lo que tú me das, nadie me lo da”. En las fotos, la niña aparece acurrucada en el cuello de su papá quien la sostiene con mucho cuidado, durante su siesta. Esta publicación, provocó más de 800 mil likes y un sinfín de comentarios halagado la gran labor de padre que está realizando el cantante.

Hace un par de semanas, Maluma había cautivado a sus seguidores con una publicación con varias fotos junto a Paris visitando a sus caballos. Entre las imágenes que compartió destaca una en la que presume el diminuto pie de la pequeña: “Lo más tierno que verán hoy (en mucho tiempo). El cantante ha elegido las redes sociales para mantenerse al día con sus seguidores, de hecho, a través de este medio ha compartido algunos pormenores de su debut como papá: “El deber de ser padre me llama, ha sido la experiencia más chimba de la vida y los que son padres saben de qué estoy hablando”, comentó hace unas semanas en un live.

Sus días como papá

El cantante se disculpó con sus seguidores por ausentarse durante varios días, luego del nacimiento de la bebé; sin embargo, quiere estar presente en los momentos más importante de su hija: “He estado un poquito ausente, les he estado subiendo un poco de fotos de lo he vivido, pero para hacerles un resumen. Estamos muy agradecidos y queremos hacerles este video para decirles que los amamos, de verdad los amamos”. El cantante agradeció el amor con el que sus seguidores han recibido a su bebé: “Se ve que todos mis fanáticos también están enamorados de esta gorda”, dijo.

Música, inspirada en Paris

Para Maluma, su vida ha cambiado de rumbo sin regreso, ahora, su prioridad es Paris: “Vino a cambiarnos el mundo de una manera muy positiva”. El cantante reconoció que nunca se había sentido tan inspirado como artista y atribuye este estado a su hija: “Cuando dicen que los bebés vienen con bendiciones, es muy cierto, la creatividad la tengo en otro nivel”, dijo. Según explicó, usará este tiempo apartado en familia para comenzar a realizar nueva música.

Por primera vez, realizará música ya con su bebé en brazos, una perspectiva que claro que modificará su arte: “Me estoy preparando, porque quiero aprovechar este momento, me siento con la motivación más grande que he tenido en mi vida y quiero escribir las mejores canciones, quiero contarle las mejores historias a mi hija y lo que viene no está fácil. La motivación es increíble”, le contó el colombiano a sus seguidores durante un live que realizó mientras su bebé dormía recostada en su pecho.