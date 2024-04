Ximena Duque revela el secreto detrás de su feliz matrimonio con Jay Adkins

Para Ximena Duque y Jay Adkins el paso de los años les ha servido para fortalecer su amor y estrechar sus vínculos, así como para crecer juntos. La empresaria colombiana, que en unos meses cumplirá siete años de casada, ha compartido una profunda reflexión sobre su vida en pareja y han revelado el secreto de su exitoso matrimonio. Junto a entrañables fotos del viaje que hicieron a Turquía hace semanas, ha compartido así las claves de su felicidad.

©LI GROUP



Ximena y Jay están or cumplir siete años de casados.

“Yo he aprendido a enamorarme de mi esposo una y otra vez. Entendí que todos cambiamos y evolucionamos y así también el amor. Su amor, mi amor…”, escribió Ximena en las primeras líneas de una publicación conjunta en Instagram con su esposo. “La clave ha sido seguir encontrando razones y formas de conectarnos entre nosotros y construir el siguiente nivel de nuestra relación”, escribió.

“Créeme, es la mejor parte, redescubrir a tu persona. A medida que creces, hay profundidades que nunca imaginaste, y eso es hermoso. Que viva el amor, la tolerancia, el respeto y la unión, y que a ese para siempre se le dé la importancia que merece. Te amo @jayadkins3 por siempre y para siempre”, agregó.

Junto a estas palabras, Ximena compartió una recopilación de bellos momentos que vivió junto a Jay durante el viaje que ambos hicieron a Turquía a inicios de marzo, el cual se convirtió en una segunda luna de miel para ellos. Sobre las imágenes, la también presentadora ahondó en los aprendizajes que ha obtenido sobre el matrimonio.

“No puedes depender del amor que te llevó hasta aquí... Ambos están evolucionando y cambiando. Tu amor también cambia”, expuso. “Descubrir quiénes somos a medida que crecemos y evolucionamos”, agregó. La colombiana compartió además un consejo a las parejas. “No te rindas cuando sea difícil o las cosas cambien. Profundiza, lo mejor está por venir”, escribió.

©@ximenaduque



La pareja tiene un matrimonio sólido y feliz.

Jay, un esposo enamorado

Ximena no es la única que toma sus redes sociales para expresar su amor a Jay, pues él también lo hace para dedicarle románticos mensajes. “Hemos estado en un viaje y siento que realmente estamos empezando a crecer juntos. He crecido más en los últimos 8 años que en los primeros 40. No es una coincidencia que fueras parte de eso. Debido a nuestro viaje me he convertido en el hombre que estaba destinado a ser”, escribió hace un par de meses el empresario, quien es padre de las dos hijas pequeñas de la actriz.

“Soy más fuerte de lo que nunca he sido. Estoy más inspirado, concentrado, motivado de lo que nunca he estado... Otra vez tienes mucho que ver con esto. Gracias por confiar en mí en esta aventura. Te prometo que siempre te tendré a ti y a las chicas como mi mayor enfoque, prioridad, y mi porqué para todo lo que quiero lograr. ¡Te amo siempre y para siempre y cada día!”, agregaba entonces en su publicación.