Ximena Duque y su espectacular transformación física: ‘Es tan delicado opinar sobre el cuerpo de los demás’

Ximena Duque se ha convertido en una importante personalidad en las redes sociales al compartir constantemente con sus más de 5 millones de seguidores su formidable viaje a la estabilidad económica, familiar y también mental. Y es que la colombiana se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un referente para muchas mujeres que buscan su independencia financiera,tal y como ella lo ha logrado a base de trabajo y esfuerzo como empresaria a la cabeza de una gran compañía de ventas directas.

©@ximenaduque



Ximena Duque comparte su espectacular transformación física

Como parte de su interacción con sus fans, Ximena ha querido concientizar a muchas personas sobre la salud física y en particular el peso en las mujeres con un mensaje a partir de una experiencia personal con su contextura. Por medio de una serie de imágenes, la también actriz de 39 años dejó al descubierto una pequeña batalla que le tocó librar con sus hábitos alimenticios y que empezó a finales del año pasado.

“Este viaje comenzó ya hace cuatro meses, cuando empecé a notar una inflamación en mi abdomen que ni haciendo ejercicios se me iba... Según yo, estaba comiendo bien”, escribió sobre una foto de ella en bikini frente al espejo que data de octubre del 2023.

Especificó que la inflamación era producto de sus malas deciciones al comer alimentos que no le favorecían a su organismo. “Y sí...estaba comiendo saludable pero no estaba comiendo lo que mi cuerpo necesitaba... Es muy importante conocer tu cuerpo, lo que le funciona a algunas personas quizás no es lo que tu cuerpo necesita...”

Y luego, hizo una sabia reflexión que seguramente ha calado fondo y empatizado con muchas que se encuentran en una situación similar. “Por eso es tan delicado opinar del cuerpo de los demás... Nadie conoce el proceso de nadie... Jamás se me ocurriría preguntarle a una mujer si está embarazada si no estoy segura...”, expresó.

Por ello, Ximena ha implementado cambios en su alimentación y suplementos que la han ido ayudando a sentirse más a gusto con su cuerpo. Su transformación salta a la vista y realmente se ve espectacular.

“No he hecho estos cambios solo para verme mejor pero también para sentirme mejor y estar más saludable”, se lee en el texto junto a unas instantáneas presumiendo de su gran figura.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.