Así recordó Ximena Duque sus difíciles inicios en la actuación

Ximena Duque tiene a sus fans a la espera del gran anuncio con el que confirmaría su regreso a la televisión; un día aún parece estar lejano debido a los diversos proyectos empresariales que tiene actualmente. Su paso por los foros de grabación dejó una huella muy grande en su corazón y en el de los televidentes que quedaron enamorados de ella en telenovelas como Pecados Ajenos, Corazón Valiente o La Fan, aunque en sus inicios hubo ocasiones en las que se las vio bastante difícil por la interacción con otras actrices que intentaron apagar su brillo.

“Me las vi negras con actrices que obviamente no voy a decir nombres”, contó en entrevista para Cara a Caracon Rodner Figueroa, en donde mantuvo una intensa charla como invitada. Ximena recordó que hubo una ocasión en la que las cosas se pusieron tan mal en el set, que la llevó a las lágrimas de la desesperación. “Mi primera experiencia así fuerte fue con una actriz, yo me acuerdo que llegué llorando y decía: ‘Si esto es la actuación yo no quiero. ¿Por qué la gente es así?’”, una declaración con la que reveló a sus seguidores que el mundo del espectáculo no siempre es color de rosa.

Las acciones de aquellas actrices eran notorias: “Literal me quitaba la luz, se corría para atrás para que no se me viera el perfil, o sea una cosa muy fuerte, me quitaba mis líneas y yo lo que tenía eran tres líneas. Pensaba: ‘¿Pero por qué si tú eres casi la protagonista?’”.

A pesar de todo, Ximena se mantuvo firme en su sueño de ser actriz y demostrar con su talento y trabajo que podía superar aquella situación, algo que logró hasta convertirse en una de las actrices favoritas entre el público.

La actitud de Ximena Duque con las nuevas generaciones

Con el paso del tiempo Ximena llegó al lugar de protagonista, con actrices jóvenes en el set que le recordaban sus primeros días frente a las cámaras. Pero lejos de imitar el comportamiento de quienes le hicieron las cosas pesadas, ella se convirtió en una mentora para las nuevas generaciones que trabajaban a su lado.

“Me encanta que me hubiera pasado porque cuando yo empecé a protagonizar y empiezo a tener papeles importantes yo hacía sentir a la actriz que tenía dos o tres líneas como una reina”, dijo orgullosa de sus propios actos.

Y contenta por no repetir los patrones que hacen sentir mal a la gente, agregó: “Yo le decía ‘mira, cuida la luz, cuida esto, trata de no ponerte tanto de perfil’. La ayudaba y eso yo creo que lo hice porque mi instinto siempre ha sido de ayudar y de ser buena compañera, pero también porque dije yo nunca quiero hacer sentir a una persona como a mí me hicieron sentir”.

