Ximena Duque revela qué le acompleja de su físico

Ximena Duque suele ser muy abierta en sus redes sociales respecto a lo que sucede en su vida familiar, su faceta empresarial, su matrimonio y hasta las situaciones más divertidas o delicadas con sus hijos. Incluso, la empresaria se ha mostrado al natural y de forma pública ha hablado sobre las cosas que no la hacen sentir segura sobre su físico. Con esa espontaneidad que la caracteriza, la también actriz compartió en su cuenta de TikTok un video en el que habló de una parte de su cuerpo que no le gusta.

Ximena Duque compartió tres cosas que no sabíamos de ella

En su perfil, donde tiene 1.8 millones de seguidores, Ximena se sinceró y compartió un video de tres cosas que sus fanáticos no sabían de ella. La primera de estas fue que le tiene pavor a las alturas. “O sea, pero mal”, dijo la estrella de telenovelas acerca de ese miedo, conocido como acrofobia. En otra de esas confesiones, la actriz de La fan reconoció que no le gustan los dedos de sus pies. “Me acomplejan mis dedos de los pies son muy feitos”, contó entre risas. Por último, la madre de Cristán, Luna y Skye reveló que no maneja nada bien el estrés. “Me pongo grave o sea mal, mal”.

Al ser una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, es de extrañar que Ximena tenga un complejo con los dedos de sus pies. Incluso, antes de grabar este video, en sus historias de Instagram dijo que este hecho sobre ella le iba a causar mucha gracia a sus seguidores. Su confesión solo hizo que sus fans se deshicieran en halagos hacia ella y alabaran su trayectoria en los melodramas, así como la bonita familia que ha formado al lado de su esposo Jay Adkins.

A la actriz no le gustan los dedos de sus pies

Orgullosa de su físico

Esta no sería la primera vez que la colombiana de 38 años habla sobre su físico. El año pasado, se enfrentó a las críticas por su abdomen, el cual tiene un ligero abultamiento en la parte baja debido a las tres ocasiones en las que ha dado a luz. “No, no estoy embarazada y sí, mi abdomen bajo está un poco salido porque resulta que, cuando tienes hijos se da la diástasis de los rectos abodominales, que es la separación de los músculos del abdomen debido al crecimiento del útero durante el embarazo”, explicó Ximena en un extenso post en sus stories.

Ximena Duque habló alto y claro de su abdomen y defendió su físico

La mujer de negocios contó que esa condición se podía corregir con una cirugía para reacomodar sus músculos, pero que a ella no le interesaba, pues así se sentía bien. “Tengo tres hijos y estoy pisando mis 40 así que me siento feliz y orgullosa de cómo me veo y al final eso es lo único que debe importar”, recalcó.

