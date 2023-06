Ximena Duque enfrenta las críticas: ‘Primera y última vez que daré explicaciones respecto a mi cuerpo’

Al ser un personaje público, Ximena Duque está en la mira de sus seguidores; por un lado están los que realmente la admiran y por otro, aquellos que únicamente se dedican a atacarla. En esta ocasión, la actriz ha decidido no quedarse callada y alzar la voz, pues desde hace tiempo, su físico ha sido objeto de inumerables críticas, en específico el área de su abdomen. La también empresaria compartió que, si bien no tiene un abdomen plano, ella está feliz con su físico, sobre todo por el hecho de que es mamá de tres chicos, está saludable y su esposo la ama tal cual y cómo es.

©@ximenaduque



La actriz de 38 años está espectacular y adora su físico

A través de Instagram stories, la estrella de telenovelas compartió una serie de fotos en las que aparece en bikini y explicó que su figura había sufrido los efectos de dar a luz en tres ocasiones. Además de esto, negó estar embarazada.

“Primera y última vez que daré explicaciones respecto a mi cuerpo y lo hago para educar a las mal intencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de las demás mujeres. No, no estoy embarazada y sí, mi abdomen bajo está un poco salido porque resulta que, cuando tienes hijos”, se lee en sus primeras stories.

©@ximenaduque



Ximena expresó su malestar sobre las críticas negativas que ha recibido últimamente

La creadora de Empower Fashion indicó que esa pancita se debe a la diástasis de los rectos abdominales, la cual sucede cuando el útero crece a consecuencia del embarazo. “Todas las mujeres sufren diástasis abdominal durante la gestación”, explicó.

La actriz detalló que sí es posible recurrir a una operación para reacomodar los músculos del abdomen, pero que en su caso, no es algo a lo que recurrirá. “Tengo tres hijos y estoy pisando mis 40 así que me siento feliz y orgullosa de cómo me veo y al final eso es lo único que debe importar.

©@ximenaduque



Ximena Duque y sus hijos

Agregó que, además de sentirse plena y feliz, su esposo es un gran apoyo y que la ama tal cual es. “Tengo un esposo que me dice todos los días que soy la mujer más sexy del mundo, que ama mi cuerpo porque es su obra de arte, y para mí eso es más que suficiente porque, además de lo que él piensa, yo me amo tal y como soy”, agregó.

Para finalizar su mensaje, Ximena fue directa y pidió a sus seguidores no hablar de los cuerpos ajenos. “No opines sobre el cuerpo de otras mujeres, no conoces sus batallas, sus inseguridades. Preocúpate por ti, por tu cuerpo y por tu vida”.

