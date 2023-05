Ximena Duque nos adelanta cómo será su regreso a la televisión

Aunque Ximena Duque encontró una gran oportunidad laboral en su faceta como empresaria, el amor por la actuación es algo que lleva grabado en el corazón. Por ello es que la colombiana no descarta volver a los sets de grabación aunque, como nos había comentado en alguna ocasión, lo hará bajo sus propios términos con una producción y un programa que reflejen lo que tiene en mente. En entrevista con HOLA! Américas y acompañada de su esposo, Jay Adkins, Ximena nos contó cómo es que planea ese gran regreso a la pantalla chica que sus fans tanto esperan.

“Me encantaría regresar a la televisión, un show o algo así. Estoy haciendo algo que va a ser de mí para mí. Estoy trabajando en eso”, dijo a su paso por la alfombra de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Ximena aseguró que trabajará en algo a su criterio y manera: “Va a ser mucho antes de lo que pensamos. Me encantaría hacer una comedia romántica con mi esposo porque se le da lo de las caras y la actuación; así que va por ahí la cosa. Será algo muy interesante”, agregó muy emocionada por este proyecto.

Aunque no dio más detalles de la producción que tiene en manos, contó que es algo que podremos ver, por lo menos, en los próximos dos años.

Sobre los rumores de un reality show, Ximena lo tomó con humor y confirmó que por ahora su vida familiar, junto a sus hijos Cristan, Luna y Skye, no será algo que veamos en la televisión. “Siempre y cuando lo podamos controlar nosotros, por supuesto”. Y nos reveló en exclusiva que recibió una oferta para ser parte de un famoso reality. “Nos habían llamado, es un secreto de Estado, pera hacer The Real Housewives of Miami, y decidí no hacerlo porque no podemos controlar la narrativa”, explicó.

Si bien por ahora no es algo que tenga en mente, tampoco lo descarta en un futuro. “Eso también está como idea, hay muchas personas que quieren saber de nuestra vida porque mostramos muy poco en redes sociales. Es una idea que se puede estudiar”, destacó.

Mientras llega el día del gran regreso de Ximena Duque a la televisión, ella y Jay están enfocados en sus negocios, tanto las ventas de Monat como su nueva línea de ropa disponible en plataformas. “Acabamos de lanzar Empower Fashion, una línea online de ropa. Nos encanta lo fashion y estamos en es”, dice de lo más contenta.

El aniversario más especial

No cabe duda de que los negocios unieron aún más a Ximena y Jay, quienes en sus seis años de matrimonio formaron una linda familia. En el ámbito profesional, la pareja hace muy buena mancuerna y se entiende a la perfección, lo que los tiene aún más enamorados y planeando una gran fiesta para su décimo aniversario de bodas.

Ximena confirmó que para sus 10 años como marido y mujer, celebrarán a lo grande con una fiesta en la que no sólo renovarán sus votos, sino que se volverán a casar. ¡Una fiesta para la que ya no podemos esperar!

©Ximena Duque/Latin Iconos