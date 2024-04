[EXCLUSIVA] Neslihan Atagül, la reina de las telenovelas turcas, nos abre su corazón en su primera visita a Miami

¿Siempre pensaste en ser actriz o tenías otra cosa en mente?

Decidí ser actriz a los ocho años. Cuando tenía 13, encontré el número de una agencia de actores en números desconocidos y llamé a esa agencia. Pregunté: “¿Qué tengo que hacer para inscribirme?” y me enteré de lo que tenía que hacer. Le dije a mi madre: “Mamá, quiero ser actriz, llévame a este sitio”. “¿Estás segura?”, me dijo. Le dije: “Estoy segura, confía en mí”, y así empezó mi viaje. Durante el proceso, por supuesto, pensé en qué otra cosa podía hacer. Pero nada que no fuera actuar me atraía. Estoy muy contenta de cómo soy ahora y me alegro de haber elegido este camino.