Mark Tacher recuerda sus pasadas relaciones amorosas tras el estreno de su nueva película, ‘Mi Perfecto Ex’

De los contrastantes matices de todo personaje, los positivos y los negativos, ¿qué descubriste y en qué te identificas con Javier?

Descubrí que sí hay ciertas circunstancias que a todo el mundo nos pueden pasar, que todo el mundo hemos pasado por ellas y que muchas veces no sabemos enfrentarlas. Me identifico mucho con él en el aspecto de que uno, cuando está dentro de una relación y que no tiene mucho o muy claro hacia dónde va esa relación, el no saber soltar a tiempo, puede cometer pues mucho más daño que el soltar en el momento indicado. Me identifico porque me ha sucedido en distintas relaciones.

Positivo, definitivamente el ser soñador, ser pasional y encontrar algo que te fascine en la vida que nada te haría dejarlo. De verdad que eso me parece de personas muy afortunadas, que siempre luchan por su objetivo, por su directriz, por lo que soñaron desde que eran chiquitos… es una de esas cosas positivas que tiene el personaje de Javier dentro de la historia de mi perfecto ex, además de todos estos altibajos emocionales que van a encontrar muy divertidos en la película.