Marimar Vega nos abre su corazón sobre lo aprendido en su proyecto más personal: ‘Sin vulnerabilidad no hay amor’

¿Cómo ha sido para ti profundizar en temas muy personales frente a una audiencia cada vez más grande?

Yo creo que la vulnerabilidad siempre asusta, a todos, a cualquier nivel, cercano y grande, pero en grande más. A mí me gusta decir que la vulnerabilidad está de moda, lo digo en una moda que está padre. Creo que hoy aprendimos que ser vulnerables no es sinónimo de debilidad sino todo lo contrario. Y yo creo que la manera en la que uno conecta con los demás es al ser vulnerable, es la única manera. Sin vulnerabilidad no hay amor, no hay relaciones.

Aprendí que la vulnerabilidad no estaba mal y creo que El Rincón de los Errores ha hecho que la gente me conozca como yo soy. Yo siempre he sido así, a mí me gusta hablar de mis cosas, no soy pudorosa al compartir lo que estoy viviendo, no soy pudorosa al hablar de temas incómodos, me gusta. Y no es por ser disruptiva, sino porque me gusta hablar de mis cosas. De lo único que pudo hablar es de mi experiencia y de cómo las he vivido yo, y esa es mi manera de aportar, y quien la escuche diga: ‘Ah, me identifico, a mi me pasó lo mismo’.