Marimar Vega: la actriz mexicana nos descubre los secretos de su eterna juventud

¿Cuál es tu rutina de skincare base?

Siempre me desmaquillo pase lo que pase. Me lavo la cara con la Lumi Spa. Es una maravilla para desmaquillarse; es lo mejor que hay. Después me pongo un suero de vitamina C, una crema hidratante, y bloqueador. El bloqueador varias veces al día; cada 3-4 horas. Ya hay muchas opciones, también de spray por si estás maquillada.