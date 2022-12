Alessandra Ambrosio: cómo lucir de ‘veintisiempre’

La belleza sin fecha de caducidad sí existe, y Alessandra Ambrosio es prueba de ello. Pasan los días, las semanas y los años, y la brasileña de cuarenta y un años luce cada vez más espectacular. ¿Quieres saber cuál es su secreto?

Platicamos de ello, en exclusiva, con la top model, que viajó recientemente a Ciudad de México para presentar la campaña navideña de GNP Seguros, de la que es protagonista. “Lo que más me gusta de las fiestas decembrinas es reunir a la familia y disfrutar cada segundo. Para mí la familia es lo más importante”, contó a ¡HOLA! Américas la madre de Anja y Noah, agregando que todo lo que quiere pedirle a Santa Claus este año es “salud tanto para mí, como para mi familia. Podemos hacer cualquier cosa cuando estamos sanos”.

Los secretos de belleza de Alessandra Ambrosio para lucir de ‘veintisiempre’

Teniendo de frente a Alessandra, era inevitable no preguntarle cómo consigue impedir que los achaques del tiempo repercutan en su belleza, tomando en cuenta sus incontables compromisos en los que su piel se cubre de maquillaje, sus deberes como mamá, figura pública y role model de millones. Así que lee con atención, pues, lo que sigue, es una dosis de oro molido patrocinado por the queen herself.

¿Cómo logra lucir de veinte? “Con un buen makeup artist”, responde entre risas. “Intento tener una vida balanceada: trato de comer sano, muchos alimentos frescos, jugos verdes. Para mí, desmaquillarme es un must. Y luego, por la mañana, aplicarme mis sueros, cremas hidratantes, y el bloqueador solar, creo que es muy importante”.

Su rutina de belleza infalible

En su rutina de belleza incluye , “cualquiera de las aguas que desmaquillan; el agua micelar es genial”. “Utilizo también los sueros hialurónicos de la doctora Barbara Strum, la crema naranja Extra-Firming Energy de Clarins, y su Double Serum con aceite y agua. Los uso diario. Son muy básicos pero buenos e hidratantes para la piel”.

“¿Que si he reducido mi tiempo bajo el sol? Definitivamente. Trato de no exponerme tanto, especialmente porque en mis años más jóvenes siempre estaba en la playa tomando fotos en bikini. Pasé muchas horas bajo los rayos, y ahora tengo algunas manchas marrones o manchas de sol por lo que trato de evitarlo. Si no tengo que estar al sol, no estoy. Pero juego volleyball, y a veces paso el día entero en la playa, entonces uso un sombrero y cada dos horas me pongo bloqueador solar. Así lo hago”.