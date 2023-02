¿La blogger en el top of mind colectivo por excelencia? Chiara Ferragni. No hay más. Fue la pionera. La primera en crear un imperio millonario en las redes sociales. Y, de la mano con ese asombroso éxito, la italiana nacida en Cremona posee una imagen impecable. Pasan los años y ella sigue viéndose tan bien (o mejor) que como siempre. Madre de dos, esposa, empresaria multifacética, embajadora de innumerables marcas, filántropa, asidua de todos los front rows en las principales Semanas de la Moda, y más, te preguntarás (o nos preguntaremos), ¿cómo le hace?

No, no dudamos que tenga superpoderes. Lo cierto es que la ojiazul con 29 millones de seguidores (¡únicamente en Instagram!) posee una disciplina sobrenatural. Prioriza su wellness (como todos deberíamos hacerlo) y le da un lugar importante a su rutina diaria de skincare.

©GettyImages



Para la emperatriz de las redes sociales, de 35 años, sus rutinas de makeup y belleza representan un acto de amor propio y una oportunidad para tomarse un tiempo consigo misma. ¿Sus favoritos? Los masajes faciales.

Chiara Ferragni: sus secretos para lograr una piel impecable

Para Chiara, sus rutinas de makeup y belleza representan un acto de amor propio y una oportunidad para tomarse un tiempo consigo misma. Es como un momento consciente para recargar energías y concentrarse en algo que la hará sentir lo mejor posible. Es fan de lo natural, pero, no puede negar que después de peinarse o maquillarse le encanta verse con una luz nueva y fresca. Está aún más lista para comenzar su día “& start kicking some asses”, en sus propias palabras. ¿Dos de las cosas predilectas de la estrella del reality show The Ferragnez? Los masajes y los tratamientos faciales.

Un massaggio al viso per Chiara

Su makeup artist y hairstylist de cabecera, el también italiano Manuele Mameli, siempre le hace un largo masaje facial antes de comenzar a maquillarla. No sólo eso, también se lo hace ella misma por las noches, después de desmaquillarse. Adora los tratamientos faciales que incorporan mucho drenaje linfático. Hacen que su piel se vea radiante. Y sí, ¡somos testigo de ello!

Tratamientos MVP

La madre de Leo y Vitto siempre está buscando los tratamientos MVP (ó sea, los más top, los Most Valuable Players). Cuando estaba en Los Ángeles (ahí vivía de soltera), solía hacerse un tratamiento facial llamado The Pellevé, que es una especie de Ultherapy (un procedimiento no invasivo para dar lifting y firmeza, y estimular la producción de colágeno y elastina en el cuerpo), que usa calor para cerrar los poros. Puedes ver los resultados inmediatamente: un rostro más esculpido, con los rasgos más definidos. Además de eso, probó la crioterapia pero, con tanto frío, optó por seguir con sus baños calientes (LOL!)

©GettyImages



La rutina de belleza de Queen C consiste en: una limpieza doble, exfoliación, una mascarilla hidratante, una crema para el contorno de los ojos, suero facial, crema hidratante (con protección solar).

Productos de belleza: los favoritos de Chiara

A través de su famosísimo blog, The Blonde Salad (que fundó en 2009), la reina de las bloggers enlistó una serie de pasos para lograr una rutina de belleza exitosa (de todos modos te recomendamos consultar a tu dermatólogo de confianza, para que te indique qué productos exactamente van mejor con tu tipo de piel). Te los compartirmos a continuación:

Cleansing doble: La doble limpieza es fundamental para borrar la opacidad y la falta de brillo típicos de invierno, y preparar la piel para el verano. El double cleansing gira en torno a dos conceptos fundamentales: la limpieza por afinidad y la limpieza por contraste. La limpieza por afinidad, se realiza con un producto oleoso, siguiendo el principio de “lo similar disuelve a lo similar”. El aceite es perfecto para disolver el cebo de la piel, limitando la acción agresiva del detergente espumoso que limpiará la piel a profundidad (limpieza por contraste). PD. A finales de verano, prioriza la limpieza por contraste. Exfoliación: La exfoliación es fundamental para eliminar las células muertas y librarse de forma permanente de la opacidad invernal. Usa exfoliantes desde la comodidad de tu hogar, no solo preparando la piel para los próximos pasos, sino también restaurando su luminosidad. Si tienes una piel sensible, te recomendamos el exfoliante a base de ácido salicílico. Masajea el producto y enjuaga con agua tibia; repite esto de 2 a 3 veces por semana. Mascarilla hidratante: Con la próxima llegada de la primavera y el aumento de temperaturas, la piel, al igual que nuestro cuerpo, ¡necesitan hidratarse! Prefiere las mascarillas a base de agua para hidratar profundamente la piel y repite el ritual por lo menos dos veces a la semana- según las necesidades de tu piel. Crema para el contorno de ojos: El contorno de ojos es una zona del rostro especialmente delicada, que requiere productor ad hoc, no solo para hidratar a profundidad la piel, sino para devolverle la luminosidad y contrarrestar lo signos de la edad. Tip: procura que la fórmula del producto que usarás contenga vitamina C. (¡Sí, la crema hidratante sola no es suficiente!)

Suero facial: Los serums son grandes aliados que potencializan los efectos de las cremas hidratantes. Elígelos según las necesitades de tu cutis y esparce unas gotas sobre tu rostro antes de la crema.

Crema hidratante: Si te expones mucho al sol, y, en realidad, aunque no lo acostumbres, prefiere siempre las que contengan SPF (Sun Protection Factor ó Factor de Protector Solar). Muchas veces, aunque estemos en la sombra o sea un día nublado, los rayos ultravioleta hacen de las suyas penetrando en nuestro cutis, acelerando el envejecimiento y desarrollando enfermedades no deseadas.



©GettyImages



Chiara es fan de lo natural, pero, no puede negar que después de peinarse o maquillarse le encanta verse con una luz nueva y fresca. Está aún más lista para comenzar su día “& start kicking some asses”, en sus propias palabras