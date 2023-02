“A smile is the best makeup a girl can wear”, decía la inolvidable Marylin Monroe. Y sí, es cierto. Sin embargo, no podemos negar que el maquillaje es una de esas cosas que realmente puede aumentar nuestra confianza. Desde un simple gloss hasta aplicar un poco de rímel en las pestañas, son elementos que confabulan para ayudarnos a sentirnos seguras de nosotras mismas. Y no sólo eso, muchas veces el maquillaje puede ser la entrada hacia la verdadera personalidad, pues, la elección de productos y colores, al igual que la manera que son usados, reflejan los gustos y detalles de la persona que los usa.

Selena Gómez es uno de los rostros redondos más famosos.

Existen diferentes tipos de rostro: redondo, ovalado, cuadrado, rectangular, de triángulo invertido o corazón, triangular y diamante o hexagonal. Conocer cuál es el tuyo, es fundamental a la hora de maquillarlo. Al tenerlo redondo, existen ciertos aspectos que se deben de tomar en cuenta para enaltecer las facciones de la mejor manera posible y, así, lograr un look espectacular. Una cara redonda es hermosa y femenina, sin embargo, el usar el maquillaje equivocado puede hacer que sus rasgos parezcan más pesados.

9 tips de maquillaje infalibles para rostros redondos

Desde el corrector hasta el contour, pasando por el iluminador y el rubor, cada uno de estos consejos de maquillaje para rostros redondos- gamechangers, en verdad- cambiará tu rutina de maquillaje para mejor. Transforma tus viejos hábitos y aléjate de las técnicas de makeup que acentúan la redondez de tu rostro. Porque no todos tenemos la misma estructura facial, no todos debemos de seguir la misma los mismos pasos. A continuación te decimos qué debes tomar en cuenta para lograr resultados increíbles.

El contour será tu mejor arma pues hace que tu rostro parezca más largo.

Piel uniforme: Usa tu prebase, base y corrector de ojos favoritos para cubrir cualquier imperfección y darle a tu cutis un aspecto suave. Contour: El objetivo de -casi- todas las mujeres con cara redonda es hacerla un poco más delgada. Para ello, el contorno es la mejor arma pues hace que tu rostro parezca más largo. ¿Cómo hacerlo? Con una brocha rectangular, aplica maquillaje en barra color marrón comenzando desde las patillas, y luego moviéndose hasta el hueco de la mejilla. Ten cuidado con no acercarte demasiado a la boca. Los tonos cafés son perfectos para un rostro redondo. También son ideales para resaltar las facciones. Aplica rubor debajo de tus pómulos: Uno de los muchos consejos de maquillaje para una cara redonda es evitar aplicar rubor en las manzanas de las mejillas, ya que solo hace que la cara se vea más redonda. En lugar de eso, úsalo en la parte inferior de tus mejillas. Esto hará que tu rostro se vea menos redondo; le dará un aspecto alargado. Iluminación: Equilibra el contorno oscuro debajo de tu pómulo enfatizando la parte superior con un iluminador nacarado. Tonalidades de frutos rojos: Si deseas resaltar tus labios, los tonos mora son para ti. Este truco de maquillaje es muy últil y lo único que necesitas es aplicar un poco de gloss en esa tonalidad, que puedes acompañar con un delineado. El combo de delineador y brillo de labios crean juntos una apariencia prominente. Cejas angulosas: Las cejas, en realidad, no son maquillaje, pero una ceja angulosa agrega altura a la cara y acentúa la ilusión de una cara alargada. Cepilla tus cejas siempre hacia arriba para crear el lienzo perfecto para rellenarlas. Usa un tono oscuro para el arco y la cola de la ceja, rellenando las zonas dispersas con trazos angulares hacia arriba. Sella con un toque de iluminador debajo del hueso de la ceja. Sombra de ojos más oscura: Uno de los tips más sorprendentes es usar una sombra de ojos más oscura. El negro, los azules y marrones son idóneos para convertir tu mirada en el spotlight. Pestañas dramáticas: Aplica mucho rímel en tus pestañas; esto realzará tu mirada. Corte de pelo ideal: Un buen maquillaje no está completo sin un corte de pelo que se adapte a tu cara. Un buen corte alargará tu rostro y potenciará tu belleza. Según en celebrity hairdresser Paul Labrecque, si tienes una cara redonda, debes de tomar nota de celebridades como Selena Gómez y Emma Stone y optar por un look en capas. “Este tipo de corte da la ilusión de una forma de cara más suave y ovalada”, asegura.

Uno de los muchos consejos de maquillaje para una cara redonda, como la de Emma Stone, es evitar aplicar rubor en las manzanas de las mejillas, ya que solo hace que la cara se vea más redonda. En lugar de eso, úsalo en la parte inferior de tus mejillas.