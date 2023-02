Tendencia viral: labios del color de tu pH

Encontrar el tono perfecto para resaltar tu boca nunca fue más fácil que hoy, cuando los labiales líquidos de efecto gloss se han convertido en la tendencia beauty más viral. Sobre todo aquellos denominados mágicos, que al entrar en contacto con el pH de cada persona dando como resultado un color rosado personalizado.

Es cierto que los productos que dan la apariencia de unos labios hidratados y voluminosos se popularizaron en los años 2000. Sin embargo, nuestro espíritu nostálgico los ha traído de vuelta comprobando que la moda regresa, pero no solo eso, también evoluciona para satisfacer nuevos estándares.

Los famosos labiales que se han posicionado como protagonistas de los clips de Tiktok ofrecen una versión renovada en la que incluyen ingredientes de efecto voluminizador que simulan el resultado del ácido hialurónico, pero sin tener que recurrir a las inyecciones en esta zona de nuestra cara.

Con el adjetivo de mágicos, estos labiales poco le deben a las artes místicas o al humor de sus consumidores, como se nos ha hecho creer. El secreto del cambio de color de estos gloss se debe a la presencia de los tintes colorantes o bromo-ácidos en sus fórmulas.

Tres de estos bromo-ácidos más comunes son: el Orange 8, el Red 21 y el Red 27, que reaccionan al entrar en contacto con el pH o grado de acidez de las personas, que en general se encuentra entre 4,5 y 5,9 en la escala de pH, lo que indica que nuestra piel es ligeramente ácida. Lo que a su vez funciona como una barrera natural para los microorganismos, pues estos no podrían sobrevivir en ella.

Estos tres colorantes en contacto con el pH dan como resultado colores cálidos que van del rosa al rojo cuando la piel presenta menor acidez. Por su parte, los bromo-ácidos Blue 1 y Yellow Lake 10, al entrar en contacto con la piel se anulan cediendo el protagonismo a los otros pigmentos que son parte de la fórmula.

Es por esta razón que los labiales sólidos y de tipo gloss que a simple vista presentan un color azul, amarillo y verde, al ser aplicados obtienen una coloración rosa, naranja o roja, dependiendo de la mezcla de pigmentos en su elaboración.

La piel de los labios es una de las más sensibles y la aplicación de bromo-ácidos sobre ella deriva en la resequedad de la zona, por esta razón se combinan con ingredientes humectantes; es decir, aceites como el de la semilla de uva o maracuyá y frutas como el durazno y goji, además de adicionarles vitamina C y antioxidantes.

Ahora que conoces el “secreto” de estos famosos labiales solo basta elegir la marca que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto, pues existen marcas de gama baja, media y alta que tienen entre su catalogo este producto que promete ser la sensación este 2023.

Pero, como no todo puede ser miel sobre hojuelas, en tu camino también podrás encontrar algunos detractores de este beauty trend, quienes aseguran que no ofrece una pigmentación suficiente. Si no quieres quedarte con la duda pruébalo y decide si vale la pena incorporarlo como uno de los básicos en tu neceser este año.