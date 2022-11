Si Instagram fuera un salón de clases, Selena Gomez sería la (segunda) alumna más popular. Detrás de Kylie Jenner, es la mujer más seguida de la plataforma con 352 millones de followers- más personas de las que habitan en todo Estados Unidos. ¡Qué locuraaa!

Y aunque la cantautora de Lose you to love me (¡gran canción!) podría tener a su disposición los mejores tratamientos de belleza, ha revelado que es partidaria de comprar productos económicos para el cuidado de la piel. La fundadora de la nueva línea de cosméticos Rare Beauty ha compartido su rutina de skincare “súper accesible” en Tik Tok, con marcas que encuentras disponibles en cualquier farmacia. Quédate y permíteme platicarte paso a paso de qué se trata el ritual que mantiene impecable el rostro de Selena.

La rutina de belleza low cost de Selena Gomez: sus productos estrella

Es correcto, no es necesario gastar una fortuna en productos para el cuidado de nuestro rostro. Echa un vistazo a las siguientes opciones accesibles curadas por “Sel” para que luzcas siempre radiante.