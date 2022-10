Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas y dejan a todos boquiabiertos

Durante los últimos años se ha venido suscitando un falso drama alrededor de Selena Gomez, Justin Bieber y Hailey Bieber. Y es que muchos creían que entre la cantante y la modelo existía una fuerte rivalidad derivada de sus relaciones con el ídolo canadiense. Para los fieles fans de la intérprete de Lose You to Love Me no fue fácil superar el hecho de que, tras la separación con Justin en 2018, él se casara con Hailey tan sólo unos meses después, e incluso señalaron una posible infidelidad como motivo de la ruptura. Sin embargo, todas versiones de supuesta enemistad se vinieron abajo este fin de semana, cuando ambas posaron juntas —y muy sonrientes— en un evento en Los Ángeles.

©GettyImages



Hailey lució espectacular con un sexy vestido marrón

El pasado sábado 15 de octubre se llevó a cabo la gala anual del Museo de la Academia de Artes en dicha ciudad californiana, y el evento reunió a una larga lista de celebridades. Entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, Selena y Hailey llamaron especialmente la atención, pues significaba que estarían bajo el mismo techo, aun cuando las especulaciones a su alrededor estaban lejos de disiparse.

Tan pronto se supo que estas dos famosas se encontraban en el mismo lugar, sus respectivos fans recurrieron a las redes sociales para reavivar la ya de por sí intensa batalla, defendiendo a su respectiva favorita. Selena optó por un traje negro, con pantalón acampanado, mientras que Hailey lució un vestido marrón cut out con drapeado, de la firma Saint Laurent.