Marimar Vega nos revela la complejidad de su personaje en ‘Cecilia’

Tu personaje de Ana, lo percibo como muy complejo. Es buena en la empresa familiar, sabe su valor, pero tiene miedo de reconocerlo. ¿Cómo lo describirías?

Sí, Ana siento que es de estas niñas que creció sintiendo que nadie la quería. Tiene un dolor enorme, se siente rechazada por su familia, para empezar. El mundo le cuesta trabajo, no sabe relacionarse con los demás. Emocional y socialmente es muy torpe, por lo mismo vive en este mundo virtual que es como su realidad. Ahí se siente cómoda, no está en contacto directo con las personas. Siempre ha crecido con la idea de que no es buena para nada, es un personaje complejo y entrañable. Es la más sesible de todas aunque aparenta lo contrario y así trata de sobrevivir en la familia.