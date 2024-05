Tras ser diagnosticada con influenza, Ana Gabriel revela cómo se encuentra: ‘No vemos un cambio favorable’

La semana pasada, Ana Gabriel tuvo que hacer una pausa en su gira por Sudamérica, debido a problemas de salud que la llevaron a ser hospitalizada. La intérprete se disculpó con sus fans chilenos, país en el que se encontraba en ese momento, por no poder cumplir con las siguientes fechas pactadas, revelando que había sido diagnosticada con influenza, por lo que debía guardar reposo para recuperarse lo antes posible. Sin embargo, la situación de la cantante se ha complicado con el pasar de los días, por lo que seguirá hospitalizada y bajo supervisión médica.

Así lo compartió la intérprete de Luna en un video que compartió en su perfil de Instagram, en el que habló, con cierta dificultad, de su estado de salud, mostrándose un tanto consternada por tener que reprogramar sus siguientes presentaciones. “Amigos (de Chile y Paraguay), quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamentos”, compartió.

Ana Gabriel continuó con su mensaje pidiéndole a sus seguidores comprensión ante la situación que atraviesa. “Desafortunadamente se complicó, quizás me sentí valiente y no hice caso a las recomendaciones de los médicos, pero bueno, aquí estoy, aun así con todo y mi pesar, comunicarles lo que está sucediendo“, dijo. “Les agradezco mucho su compresión, no me suelten de la mano”, agregó.

Ana Gabriel no muestra mejoría

En un nuevo video, publicado la tarde de este martes, la cantante reveló que, ante la poca mejoría, tomó la decisión de volver a Miami para seguir con su tratamiento y recuperación. “Viendo las condiciones en las que me encuentro, pues ya saben, pospuse (mis conciertos). Dadas las condiciones médicas, regreso a Miami para poderme reponer de esta neumonía porque no vemos un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento”, expresó.

Cabe destacar, que los conciertos que tenía programados para los siguientes días han sido reprogramados, por lo que ahora se espera que la cantante regrese a tierras sudamericanas a partir del próximo mes, el 7 de junio en Chile, en la Movistar Arena; el 11 de junio en Paraguay, en la SDN Arena; y el 26 de julio en el Teatro Tokio Marine Hall en Sao Paulo, Brasil.