Kany García celebra junto a HOLA! un logro más en su carrera

Tu disco tiene unas letras bien fuertes, ¡puro desamor! Me gustaría preguntarte, tú tienes una relación estable, me imagino, una relación feliz, ¿cómo haces para escribir de desamor, para cantar con ese sentimiento de desamor? Porque de verdad es que lo veo como complejo, como que vives en dos mundos…

Claro, sí, son dos mundos bien paralelos Yo, primeramente, cuando empecé el álbum, yo quería hacer un álbum totalmente triste, no necesariamente triste a nivel anímico de que las canciones fueran lentas o depresivas, sino más que todo a nivel de lo que se hablaba. O sea, que fuera un álbum totalmente de desamor, desde la cumbia, desde la bachata, desde el regional, desde todo. Y empecé así, por eso hay tantas de esas canciones en este álbum puntualmente. Me pasó en los últimos álbumes que quise hacer canciones más felices y ahora tenía ganas como de regresar en ese proceso desde la raíz, porque yo al comienzo de mi carrera sí hacía canciones un poquito más de desamor. Intento, yo creo que para poder escribir de lo que sea hay que tener un sentido de empatía y sensibilidad brutal, porque no todo lo vives tú, y menos mal, porque si no mi vida sería caótica.

Me nutro un montón de lo que me cuentan la gente a mi alrededor, entonces se puede escuchar como que me rodeo de personas que tienen una vida amorosa bien compleja. Creo que me pasa que me siento siempre a escuchar y al final la gente me regala las canciones.