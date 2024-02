Gina Rodríguez nos habla sobre su nueva comedia romántica y su papel más importante: la maternidad

Esta industria es muy dura cuando se trata de estándares de belleza poco realistas. Sé que tienes un mantra de amor propio... ¿ha cambiado algo desde que te convertiste en madre?

Eso es interesante. Belleza, porque... realmente no he pensado en la idea de belleza porque estoy criando a un bebé en este momento. No estamos en ese espacio de reflexión corporal o autorreflexión porque todo es como: “Aprendamos a caminar y aprendamos a emitir sonidos y palabras”. Así que realmente no he pensado en eso. Pero sí sé que en mi relación con mi marido y conmigo misma, estoy constantemente luchando contra la difusión de esta idea de que envejecer no está permitido.

Cada uno tiene su propio viaje. Vemos lo difícil que se ha vuelto la cuestión de cuán globalmente nuestros propios rostros pueden llegar a las masas y la expectativa de la gente. Ni siquiera sabes quiénes son. Tienen una opinión sobre ti. Combatir esas voces que no tienen rostro puede resultar muy difícil. Pero creo que es muy importante para mí mirarme al espejo y decir: “Quien veo supera este traje espacial que llevo puesto, esta carne que se va a caer”. Está destinado a deteriorarse. Es como si fuera a cumplir 40 años este año, y todavía me siento como si tuviera 20. Como esa chica que me miraba en el espejo cuando estaba en la Universidad de Nueva York y decía: “vamos y ve por ellos. Subamos a la cima de esta montaña. Vámonos a volar. Vamos a estar vivos y divertirnos”, nunca ha cambiado en el sentido de que todavía quiero comerme la vida así, intensamente, y quiero celebrar la vida, pero las cosas cambian. Estoy amamantando. Mis senos son diferentes. Mi cuerpo. Di a luz. Mis caderas son diferentes. Veo esta película y no me veo como cuando la hice, pero todavía soy esa persona porque es solo carne. Por eso trato de trabajar en lo eterno, que está más allá de esta carne.

¿Es fácil? No. No, porque soy una actriz de comedia. Tengo arrugas. Hago caras sonrientes, tengo líneas de expresión, tengo arrugas en la frente. Tengo que expresarme a través de mi cara y no quiero cambiar eso nunca. Entonces es una conversación constante. Pero mientras mi esposo ame el corazón en el que yo estoy creciendo constantemente, todo lo demás desaparecerá.