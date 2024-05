Carlos Vives y Silvestre Dangond arman una parranda con ‘Tú y Yo’, y Danny Ocean lanza ‘Reflexa’

Danny Ocean - Reflexa

En “Reflexa”, Danny Ocean profundiza aún más en temas introspectivos, explorando el amor, la identidad y el crecimiento personal. Con canciones como “La Noche”, “Ley Universal” e “Involucrarnos”, invita a los oyentes a un viaje de autodescubrimiento. Colectivamente, las canciones del álbum aspiran a ser un faro generacional de esperanza, alentando a los oyentes a abrazar la autorreflexión como un camino para encontrar la luz en medio de la oscuridad personal.

Silvestre Dangond & Carlos Vives - Tú o Yo

Una canción que celebra la riqueza y la diversidad de la música colombiana, fusionando los ritmos tradicionales del vallenato con elementos contemporáneos. La letra, llena de pasión y energía, invita al público a entregarse al ritmo contagioso de la música y a disfrutar del momento presente.

Mario Bautista - Los Malacostumbré

No hay duda de la habilidad innata de Mario Bautista para desafiar las reglas convencionales dentro del género, y con el lanzamiento de “Los Malacostumbré” Mario introduce un “perreo tumbado”, canción producida por su frecuente colaborador Yera. Mezclando lo mejor de ambos mundos, el pionero mexicano combina elementos clásicos del corrido con explosivos ritmos de reggaetón para crear una fusión enigmática y única. Entre trompetas y un brillante conjunto de cuerdas, Mario recupera su poder y pone fin a quienes se aprovecharon de su lealtad, cantando: “Ya me ha pasado antes, no pasara otra vez / Los pongo por delante, me dejó pa’ después / Siempre estar presente, cuando me necesitan / Los malacostumbré”.

Piso 21 & Wisin - La Misión

“La Misión” abre con un flujo de hipnotizantes sintetizadores brillantes, allanando al instante el camino para la esencia característica de Wisin. Inmediatamente creando tracción, el tema destaca a Piso 21 mientras exploran su propio reino creativo para mostrar otra faceta de su excepcional arte.

Farruko - CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]

La superestrella global Farruko trasciende a un nuevo reino musical y visual con el lanzamiento de ‘CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]‘, un álbum que consiste en siete nuevas canciones, caracterizadas por un sonido multisensorial, combinando los beats urbanos característicos de Farruko con sonidos globales y letras que consisten en reflexión y energías positivas.

Lasso, Mau y Ricky - Bilingües

Suele decirse que el amor es un lenguaje universal, sin embargo, hay momentos donde el romanticismo llega a perderse en los entramados de la traducción. Para esas ocasiones llega “Bilingües”, nuevo sencillo de Lasso, que además de contar con la colaboración de Mau y Ricky, dueto sensación del pop venezolano, es el primer adelanto de su nuevo disco. A lo largo de los tres minutos que dura esta ráfaga de indie-pop llamada “Bilingües”, la letra relata el encuentro entre una mujer que sólo habla inglés y un hombre hispanohablante. Si bien la diferencia de idiomas genera una atracción inmediata dado el misterio de un lenguaje sin explorar, también aparecen los malentendidos de no hablar el mismo idioma.

Yahritza Y Su Esencia - Tu Orgullo

Con “Tu Orgullo”, Yahritza Y Su Esencia desvelan una faceta más de su inigualable narrativa sobre un instrumental cargado de emoción. En el tema, Yahritza escribe una letra especialmente vulnerable, esta vez con un sentido de asertividad y poder, mientras retoma el control y canta a dejar ir una relación condenada al fracaso. En definitiva, las sentidas emociones cobran vida con intrincados y melancólicos arreglos de cuerda y la delicadeza innata de YYSE.

Maria Becerra, Jason Derulo y Michael Bublé - Spicy Margarita

Esta canción es un clásico de Dean Martin, “Sway”, que Jason Derulo incluyó en su disco y para el que llamó al cantante canadiense. Derulo ha expresado que la música de Michael ha sido una inspiración en su vida, y la idea de fusionarse en la versión de “Spicy Margarita”, combina elementos latinos con un toque de funk brasileño, creando una melodía vibrante. Maria Becerra se suma a la versión remix como la voz latina que le agrega frescura, energía y un toque distintivo a la combinación de las tres voces.

Fonseca y Grupo Niche - Con Dinero y Sin Dinero

El nuevo sencillo “Con Dinero y Sin Dinero”, es la primera colaboración del Grupo Niche en su historia. Bajo la producción musical de José Aguirre, director de la orquesta, este tema fue grabado en Cali, Colombia y destaca el sonido auténtico de la salsa colombiana propio de la agrupación. La dinámica producción presenta 11 temas y colaboraciones con grandes artistas de la música latinoamericana como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba y el Grupo Niche, quienes acompañan a Fonseca en este viaje por el mundo de la música tropical, disponible ya en todas las plataformas musicales.

Maia y Luis Enrique - Ni Tú Ni Yo

Este tema que aborda la complejidad de una ruptura amorosa, donde quedan muchas situaciones inconclusas y ambas partes se enfrentan al dilema de seguir adelante o intentarlo de nuevo. Escrito por el talentoso cantautor nicaragüense Luis Enrique junto al renombrado Ángel Arce Pututi, este tema cobra vida con la poderosa voz de Maía, creando una explosión musical llena de energía y pasión que resuena en cada nota.

Trueno - The Roof is on Fire

Un tema muy influenciado por el hip hop y el rap que muestra el talento de Trueno y su amor por el género. Sus versos meticulosos e ingeniosos fluyen junto a ritmos y sonidos clásicos del hip hop de los años 2000. El tema fue compuesto por Trueno y su colaborador Tatool, que también produjo la canción.

Dayanara - Te Lo Mereces

Esta canción se desprende del proyecto musical La Nueva Cepa. El álbum La Nueva Cepa, creado en colaboración con Warner Music Latina, tiene como objetivo llevar a los artistas emergentes más talentosos de América Latina a nuevas alturas. Dayanara, reconocida por su inigualable talento y trayectoria musical, se une a este proyecto para ofrecer una canción que refleja su brillante carrera.

NIA ft. Celia Cruz - Lágrimas Negras

NIA es una todoterreno imparable, con una gran versatilidad musical e interpretativa y una carrera absolutamente prometedora que avanza a un ritmo incesante con una proyección en ascenso que seguirá sumando éxitos en este 2024. Esta canción promete ser una celebración de la música, la cultura y la herencia latina que resonará en corazones de todo el mundo, brindando una experiencia musical inolvidable para audiencias de todas las edades y orígenes.

Ana Mena, GALE - La Razón

La artista máxima referente en la actualidad pop que traspasa fronteras, Ana Mena, lanza hoy su nueva canción “La Razón”, acompañada por una de las cantantes y compositoras emergentes más esperadas de la música latina, nominada 3 veces al Latin GRAMMY®, GALE. Juntas, lanzan este adictivo tema full pop que se convertirá en una de las canciones imprescindibles de este año.

Fuerza Regida - Brillarosa

Fuerza Regida muestra su swing, dirigiéndose al campo de golf para ver su video de “Brillarosa”. Un punto culminante de su reciente EP Dolido Pero No Arrepentido, “Brillarosa” es el himno del lotario por excelencia. En el video, JOP y Fuerza viajan a un campo de golf en las colinas de California, mientras practican su juego corto y dan lecciones de putt a hermosas damas.

Jotaerre- CoMoANiTTa

El intérprete urbano puertorriqueño Jotaerre trabaja firme en sus planes de seguir evolucionando y esta vez presenta su nuevo sencillo “CoMo ANiTTa”. Acompañado de talentosas figuras en el panorama musical como RMAND y Chris Palace, lanza una colaboración llena de emociones y nostalgia. “CoMo ANiTTa”, que sobresale por su ritmo “Brazilian Funk” como el popularizado por la cantante a la que hace referencia, evoca el recuerdo de esa chica especial con quien se vivieron momentos intensos e inolvidables. Se mantiene encendido el deseo de repetir encuentros íntimos a pesar de vivir una nueva etapa con su actual pareja. “Tú andas con otro / yo ando con otra / Hay vece‘ que te extraño / pero eso es lo que toca”, relata parte de la letra.

Chimbala, Natti Natasha y Jey One - Delincuente

Esta colaboración entre Chimbala, Natti Natasha y Jey One promete ser una explosión de talento y estilo. Cada uno de estos artistas aporta su propio toque único a la canción, creando una fusión musical que captura la esencia del reggaetón y la música urbana en su máxima expresión. “Delincuente” no solo es una canción pegajosa con un ritmo contagioso, sino que también cuenta con una letra provocativa y atrevida que invita al público a dejarse llevar por la diversión y el desenfreno. La combinación de la voz seductora de Natti Natasha, el flow característico de Chimbala y la energía explosiva de Jey One asegura una experiencia auditiva y visual inolvidable.

Grupo 5, Mike Bahía y Guaynaa - Tú No Eres Un Ángel

Después de celebrar su 51º aniversario con tres shows completamente agotados en el Estadio Nacional de Lima el mes pasado, Grupo 5, la icónica banda peruana conocida por sus melodías de cumbia y merengue, regresa con “Tú No Eres Un Ángel”, su nueva colaboración con el colombiano Mike Bahía, estrella del pop urbano, y el puertorriqueño Guaynaa, estrella del urbano, que seguramente será una de las canciones más calientes del verano.

Nella - En Otra Vida

Con la autenticidad y maestría que la caracteriza, en esta entrega ha creado un diamante musical que tiene como propósito celebrar a la mujer, recrear los temas de su infancia y llevar al público en un viaje musical por algunos de los mejores temas de la música latina, pero con un toque muy personal. “La idea era volver al inicio, a canciones que me inspiraron y me acompañaron toda la vida e imaginarlas como si fuesen mías. Y de ahí el título, ‘En Otra Vida’. Ojalá que en otra vida las hubiera escrito yo…o en otra vida hubiesen tenido esta nueva forma”, dijo la intérprete.

Charlie Sepúlveda - Aprovecha

El nuevo álbum “Urbajazz” es la creación conjunta de Sepúlveda y el productor musical y ganador de varios Latin GRAMMY®, Julio Bagué. Este equipo de dos grades de la música ha creado una fusión incomparable de jazz y ritmos urbanos que cautiva a una audiencia ansiosa por nuevos sonidos y letras que representen a la nueva generación.

La MiO - Echa Pa’lla

Un candente trap industrial es el vehículo perfecto en “Echa Pa’lla“, una canción en la que La Mio habla de poner límites y abrazar el poder de la intuición. El tema mezcla experiencias personales de la intérprete con elementos de fantasía y un poco de ficción.

Jasiel Nuñez - 0 Sentimientos

En “0 Sentimientos”, Jasiel Nuñez lleva a los oyentes en un viaje emocional a través de las crudas realidades del desamor. La letra describe una narrativa de emociones ardientes que lentamente se extinguen, dejando atrás las cenizas de lo que alguna vez fue. Nuñez expresa con franqueza la profunda soledad que acompaña al final de una relación, acompañando a la resiliencia para soportar. A través de versos conmovedores, profundiza en la lucha de confrontar los propios sentimientos y al mismo tiempo intentar apagarlos para protegerse de un dolor mayor. La canción sirve como una conmovedora reflexión sobre la experiencia humana del amor y la pérdida, resonando en audiencias que han atravesado paisajes emocionales similares.

Jerry Di - Llorarás

El tema nos transporta a través de un viaje sónico a una historia lamentable en donde el materialismo se vuelve más importante y supera el amor que le puedes entregar a una persona. “Esta canción nació de un amor en donde fui capaz de darlo todo sin tantos lujos, pero siempre con la mayor sinceridad y lealtad posible. Pero al final, la avaricia y el dinero pudo más que lo real”, expresó Jerry Di sobre “Llorarás”. La canción, al ritmo de un clásico reggaeton, destaca una vez más la destreza lírica que posee Jerry Di junto a su característica voz por la cual se ha dado a conocer en el género urbano latino. “Llorarás” llega acompañada por un visualizador en el cual se puede presenciar el momento en el cual la protagonista se da cuenta que el dinero y los lujos no lo son todo en la vida y que son cosas temporales.

Chosen Few: Remix Classicos

El sello independiente Chosen Few Emerald Entertainment y su fundador/productor Boy Wonder están celebrando 15 años de un álbum muy importante para ellos titulado Chosen Few: Remix Classicos. Algunas de las canciones que hoy son éxitos clásicos se consolidaron a través de este álbum, como: “Reggaeton Latino” [Don Omar, NORE, Fat Joe, LDA], “Siente El Boom” [Tito El Bambino, Randy, Joel Ortiz], “Mi Alma Se Muere” [Pitbull, Omega, Fuego], ¡y más!

Banda Los Sebastianes – Pa’delante

‘Pa’Delante’ es el nuevo álbum de Los Sebastianes que contiene 12 canciones de las cuales 11 ya están disponibles. “Jódete” es el focus track, un tema inédito escrito por Luciano Luna, Leslie Laraim, Orduño Verduzco y Melody Luna. “Jódete” es tema a dueto con la super estrella Chiquis.

Octavio Cuadras – Corridos Felices

La primera producción de Octavio Cuadras. Este EP incluye dos nuevas canciones: “Llamado De Emergencia” un cover de Daddy Yankee pero al ritmo sierreño con charchetas y la versión acústica del tema viral “Bling Bling”, son las canciones especiales que le faltaban al material para llevar a sus seguidores por una propuesta fresca con sonidos pegadizos y de melodía alegre, típica del género del que es precursor “corridos felices”.

Mancandy – Gaygional Mexicano

Mancandy es un artista completo en diferentes facetas ya que incursionó en la moda teniendo gran éxito, realizando diseños para Julieta Venegas, Bad Bunny, Danna Paola, por mencionar algunos, pero la columna vertebral del artista es la música. ‘Gaygional Mexicano’ es el nombre de éste álbum, integrado por diez covers que marcaron la música en México, los renueva al regional mexicano con su estilo único de “duro contra ellos”. El tema foco de este proyecto es “Quítame Ese Hombre”, no solo por lo que fue en su momento, sino porque para Mancandy, es una canción que describe perfectamente cuando una persona sufre cuando el amor ha terminado.

Crecer Germán – Muchacho Pobre (En Vivo)

Un álbum formado por 11 covers de El Recodo, Nathan Galante, Remmy Valenzuela, Joan Sebastian entre otros. El Álbum fue grabado en la ciudad de Los Mochis en Sinaloa y producido por el propio Crecer German.

Draco Rosa - Eres

Una profunda reinterpretación de la icónica canción de Café Tacvba del 2004. La versión de Draco explora los temas del amor y la conexión cósmica con su extraordinaria sensibilidad. “Es un puente hacia el infinito, donde cada verso nos lleva más profundo en la vastedad del universo y nuestras almas”, dijo Draco sobre el tema. “Esta canción mantiene un diálogo profundo con el cosmos, guiándonos hacia dentro, al núcleo de nuestro ser, mostrándonos que somos parte de algo verdaderamente magnífico”.