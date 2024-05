Clarissa Molina detalla cómo fue su encuentro con Antonela Roccuzzo en Miami

Clarissa Molina y Antonela Roccuzzo coincidieron en un evento en Miami en donde la ex Nuestra Belleza Latina no sólo pasó una noche agradable, sino que tuvo la oportunidad de convivir con mujeres únicas en una cena organizada por Lancôme. La invitada de honor fue la argentina y esposa de Lionel Messi quien, desde su mudanza a Florida el verano pasado, se convirtió en una de las celebridades más reconocidas entre la farándula. Encantada con la personalidad de la también modelo e influencer, Clarissa revela cómo fue su encuentro, un momento con el que creció su admiración por ella.

©Diana Zapata / BFA.com





“Es una mujer super bella y sencilla a pesar de todo lo que la rodea”, explica la presentadora de El Gordo y la Flaca, quien pudo intercambiar algunas palabras con Antonela. Si bien Clarissa no reveló los detalles de su conversación, no cabe duda de que fue bastante amena por la gran impresión que causó en ella.

“Ya era su fan”, explica la originaria de República Dominicana, “pero después de conocerla y conversar con ella quede super encantada”, agrega feliz por este encuentro del que, además, hay fotos de recuerdo.

Para la ocasión, Clarissa llevó un vestido de encaje beige con transparencias por debajo de la pierna. Combinó su selección nude con zapatos de tacón a juego así como su rubia melena suelta y peinada en ligeras ondas. Antonela, por su parte, apostó por un white total look con un traje de saco y pantalón, además de un crop top que mostraba parte de su abdomen. El toque de color lo puso con su bolso en tono rosa claro.

©Diana Zapata / BFA.com





“Entre mujeres que inspiran. 💖 Anoche tuve el privilegio de compartir con Antonela Roccuzzo entre otras mujeres espectaculares en una cena exclusiva organizada por Lancôme”, anotó Clarissa en sus redes sociales tras la cena a la que también asistieron figuras como Giselle Blondet y Karen Martínez.

Clarissa Molina, los detalles perfectos para mamá

A la par de esta grata experiencia en una cena organizada para enaltecer el papel de las mamás en el hogar, Clarissa molina lanza su nuevo sitio web junto a dos nuevas colecciones de su línea, tituladas Mother’s Day Collection y Dream.

©MS Communications





En la que va dirigida a celebrar el amor de mamá, sus fans podrán encontrar sudaderas, camisetas y otros productos personales con frases como My Mom Is A Queen y Mi Mamá Cocina Better Than Yours. “Estoy muy emocionada de lanzar esta línea para todas las madres del mundo! Siento que en esta época se celebra más a las madres aunque yo pienso que todo el año obviamente las deberíamos de celebrar”, expresa la exreina de belleza sobre su nueva colección.