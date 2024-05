La contundente respuesta de Clarissa a Raúl de Molina: ‘Yo no me voy a casar con nadie’

Desde que Clarissa Molina anunció su soltería en mayo de 2023, un nuevo capítulo se ha empezado a escribir en su vida sobre todo a nivel profesional, ya que la dominicana viene triunfando en la pantalla chica y el cine gracias a su gran talento. A nivel sentimental, siempre ha sido muy cautelosa en esas lides y no se la ha visto de manera formal en pareja; sin embargo, muchos han sido los rumores que giran alrededor de ella sobre su situación amorosa al ser vinculada con uno que otro famoso, los cuales han sido desmentidos por ella.

©@clarissamolina



Clarissa Molina reacciona a rumores de su supuesta boda

Recientemente, la presentadora y Raúl de Molina han protagonizado un momento singular durante la transmisión del programa El Gordo y la Flaca (Univision), ya que este último arremetió de manera divertida contra Clarissa y la cuestionó sobre el runrún que anda circulando de que ella se va a casar.

“Todo el mundo me ha enviado [mensajes] de que si me voy a casar, hasta me enviaron weeding planners de que sobre la boda.... ¿qué es esto?”, se le escucha decir a la exNuestra Belleza Latina.

“He hablado bien de ti desde que llegaste a este show y tú no me dices con quién te vas a casar”, le comentó Raúl. “Te lo prometo que no me voy a casar con nadie Rauli”, aclaró la actriz. “Yo no sé de dónde se inventan las cosas”.

“Me estan hablando desde Punta Cana para aclarar las cosas”, replica el titular del show. Luego, Lili Estefan aclaro el origen de todo este barullo. “Las redes sociales es un bochinche es para divertirse”.

Fiel a su estilo y con ánimos de seguir complaciendo a los seguidores de Clarissa y el programa de espectáculos en el que ambos comparten plató, el querido “gordo” dijo que hasta le había dicho que Clarissa se iba a casar con un pelotero.

“Rauli, me están empatando con alguien que está casado y yo conozco a la esposa”, reaccionó la bella dominicana con respecto a los dimes y diretes que también la relacionaban amorosamente con Don Omar.