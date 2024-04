Clarissa contó que estaba dudosa de qué rumbo tomaría su vida. “¿Qué voy a hacer yo con mi vida ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida?. Y ella me ofrece su casa y me dice: ‘Quédate en mi casa el tiempo que tú necesites. Ven a Miami, ven a ver qué va a pasar’. Y yo vine a Miami, yo vivía en New York”.

La modelo dejó NY y se fue a Miami a vivir con Zully, en su casa, la cual era de una habitación, por lo que a Clarissa le tocó dormir en el sofá.