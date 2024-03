Clarissa Molina recibe un homenaje en su natal República Dominicana con un mural en su honor

El talento y la trayectoria de Clarisa Molina fueron honrados por todo lo alto está semana durante su visita a su natal República Dominicana, en donde su gente reconoció todo el esfuerzo que ha puesto en su carrera artística. La presentadora de El Gordo y la Flaca primero asistió a la entrega de Premios Soberano, en donde estuvo nominada en la categoría Comunicadora Destacada en el Extranjero; sin embargo, la fiesta en su nombre sería este miércoles, con la develación de un mural en su honor en su ciudad de nacimiento, Santiago de los Caballeros.

©Gicarlos Ureña @gicarlos27





Ahora Clarissa luce en todo su esplendor en la Calle de Arte del Reparto Tavárez Oeste, en donde locales y turistas podrán ver la imagen de la también ex reina de belleza luciendo su gran sonrisa durante aquel día en el que se convirtió en la ganadora del certamen de Univision, Nuestra Belleza Latina VIP, en 2015, un momento que cambió su vida por completo.

La obra estuvo a cargo del proyecto cultural Murales de Ciudad Santiago, encabezado por el alcalde Abel Martínez, con participación de los artistas KatherineSantana, Manaury Calasam, FelibertoPichardo y Smery Pichardo.

“Julio 2 del 2007 ese fue el día que dejé mi tierra, mi Santiago, mis raíces y costumbres”, recordó Clarissa ante este gran honor en su país natal. “Sí soñaba en grande, pero no imaginaba en ese momento las bendiciones que caerían sobre mí como profesional, mucho menos el amor y el cariño genuino de mi gente dominicana del cual estoy agradecida eternamente y por eso en cada escenario que pisó dejo sentir a mi República Dominicana”, agregó.

Clarissa, además, busca que su trayectoria sea un ejemplo para las nuevas generaciones que sueñan en grande. “Me encantaría que cada vez que los jóvenes o cualquier ser humano vea este mural sepan que pueden lograr todo lo que se propongan haciendo las cosas bien”, expresó sobre este homenaje que recibió junto a su padre y sus hermanos.

©Gicarlos Ureña @gicarlos27





“Me siento súper feliz y honrada de recibir tan bello homenaje en mi ciudad, donde nací, donde soñaba con hacer cosas que me llevaran a elevar mi país. Y estar acompañada de mi padre , hermanos y familiares lo hace más especial”, dijo emocionada luego de posar junto a su mural.

Clarissa Molina deslumbra en Premios Soberano

Orgullosa de haber sido nominada en la 39a edición de Premios Soberano, Clarissa Molina asistió a la entrega en donde contaba con una nominación; sin embargo, el galardón a Comunicador Destacado en el Extranjero, categoría en la que también destacaba Francisca, se lo llevó el comunicador Alipio Coco Cabrera. Eso no impidió que Clarissa brillara toda la noche, pues son su look se robó todas las miradas desde su llegada al evento.

La también actriz lució un vestido rojo de Suzelle Taveras para Bride to Be, strapless y con escote profundo en forma de diamante. La falda larga contaba con una cola un poco larga que aportaba elegancia al outfit. Clarissa optó por accesorios discretos que dejaban lucir su belleza natural, como un par de aretes de brillantes y un anillo a juego, ambos de Charlie Lapson.

Molina contó con la experiencia de KarlaBirbragher como su estilista, así como el toque de Magdalena Castellanos, quien se encargó de hacerle un medio recogido con raya en medio que dejaba al descubierto su cara. Por último, pero no menos importante, Luisanna Fernández la maquilló remarcando los rasgos naturales de la ex reina de belleza, dando como resultado un look impecable.

