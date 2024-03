Clarissa Molina lució radiante en la alfombra roja de los Premios Soberano 2024

Clarissa Molina fue una de las más elegantes sobre la red carpet de los Premios Soberano 2024, los cuales se llevaron a cabo el martes 12 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. La presentadora de televisión se hizo presente en la 39a. edición de la entrega, donde fue una de las nominadas en la categoría de Comunicador destacado en el extranjero. A pesar de que no ganó el premio, ‘Clari’ disfrutó al máximo de la velada en los Soberano. El ganador de la categoría fue el comunicador Alipio Coco Cabrera. La colaboradora de El Gordo y la Flaca se encontró con sus connacionales y la pasó en grande, siendo una de las más bellas de la noche con un espectacular vestido rojo encendido que ‘robó’ suspiros.

Clarissa Molina fue de las más elegantes en la red carpet de los premios

A través de sus redes sociales, Molina compartió más detalles acerca de su look, el cual fue cuidadosamente seleccionado para la ocasión. La dominicana llevó un vestido de Suzelle Taveras para Bride to Be en color rojo con un escote en v y una gran falda con una cola ligeramente larga. En cuanto a sus joyas, la modelo llevó accesorios de Charlie Lapson. Su estilismo estuvo a cargo de Karla Birbragher. La reina de belleza llevó el pelo en una media coleta con raya en medio a cargo de Magdalena Castellanos, mientras que su maquillaje fue obra de Luisanna Fernández.

Debajo del post en el que compartió los detalles de su look, la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP 2016 recibió cientos de elogios por parte de sus fans, así como de amigos y colegas dentro del medio. Borja Voces, Jacki Guerrido, Karina Banda, Aleyda Ortiz, Satcha Pretto, Luz María Doria y más famosos aplaudieron el look de Clarissa en la entrega. Francisca, quien curiosamente competía con ‘Clari’ en dicha categoría en los Premios Soberano, también reaccionó al post de su compañera. “Siempre perfecta”, escribió.

Clarissa Molina después de Premios Soberano

Tras una noche llena de emociones, en la que los nominados e invitados de la entrega disfrutaron de la música de Camila, ‘Clari’ dio rienda suelta a los antojos. En Instagram stories, la presentadora compartió una foto de lo más curiosa en la que aparece con su elegante atuendo en rojo con una bolsa de comida de un popular restaurante de la capital. Así que, en la gala de los Soberano ‘Clari’ disfrutó al doble al estar entre paisanos y comer las delicias de su tierra.

Las actividades de Clarissa en su país continúan, pues este miércoles 13 por la tarde, será develado un mural en su honor en Santiago de los Caballeros, la ciudad que la vio crecer. En el mural, se aprecia a ‘Clari’ luciendo el mismo look con el que ganó Nuestra Belleza Latina VIP, hace ya ocho años, llenando de orgullo a los dominicanos.

