Con una foto de su niñez, Clarissa Molina anuncia una noticia que la tiene feliz: ‘Todo ha valido la pena’

Clarissa Molina vive uno de los momentos más especiales de su carrera, al ser nominada en los Premios Soberano 2024 como Comunicadora destacada en el extranjero. La entrega de premios se llevará a cabo el 12 de marzo en el Teatro Nacional en Santo Domingo, República Dominicana. Para anunciar la noticia de su nominación, ‘Clari’ compartió una hermosa reflexión cargada de sentimiento, en la cual recordó sus orígenes, cuando era tan solo una simpática niña con muchos sueños e ilusiones. La presentadora de televisión arrancó su mensaje con una pregunta recurrente en sus entrevistas; la de qué mensaje daría a la pequeña Clarissa.

Clarissa Molina compartió esta bella foto del baúl de los recuerdos para celebrar su nominación en Premios Soberano

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la comunicadora compartó la siguiente reflexión acompañada de algunos de los mejores momentos de su trayectoria en los medios. Desde su paso por El Gordo y la Flaca hasta sus entrevistas con personalidades internacionales como Margot Robbie y Ryan Gosling.

“Siempre me hacen la pregunta ‘¿qué le dirías a la niña Clarissa?’ Yo le diría a esa niña soñadora, genuina, inocente, vestida de naranja y peinadita por mi madre, que siempre me tenía con flow, y los tacossss mi amor (acabando jaja)”, se lee en la primera parte de su mensaje donde describe a la perfección su foto de niña. “Yo le diría sin ninguna duda, que no se suelte de Dios nunca. Que se refugie en su palabra y su amor, porque con él todo estará bien. Que todo ha valido la pena. Le diría que sigan amando mucho a sus padres,quienes con sus virtudes y defectos, pero sobre todo amor, hicieron todo lo posible para que seas una gran mujer y ser humano”.

Clarissa Molina está nominada como Comunicadora destacada en el extranjero

Sobre su nominación en la entrega de premios de su país natal, ‘Calir’ dijo sentirse “honrada” por ser considerada y compartir la terna al lado de otros grandes talentos. “Me siento muy honrada de ser nominada este año en el regalón Comunicadora destacada en el extranjero al lado de grandes profesionales y compatriotas. Gracias @acroarterd y @premiosoberano por tomar en cuenta mi labor, la cual realizó con amor y poniendo en alto el nombre de mi país República Dominicana”.

La presentadora también agradeció a sus seres queridos y sus seguidores, quienes la han apoyado desde los primeros pasos de su carrera. “¡Gracias a mi familia, mi equipo de trabajo, mis compañeros del día a día, y ustedes! GRACIAS todos ustedes y el #TeamClarissa sin ustedes nada de esto sería posible”.

Además de Clarissa, hay otros cuatro nominados en esa terna; uno de ellos de hecho es muy cercana a la modelo así que podría decirse que competirán por el premio. Se trata de Francisca, quien ya se ha llevado este premio en dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2018. También compiten en esa terna junto a ‘Clari’ y Francisca grandes comunicadores como Rafael Bello, Esperanza Ceballos y Alipio Coco Cabrera.

‘Tengo muchas metas y sueños’

En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Clarissa nos habló de sus primeros días en Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York que fue como su segunda casa, además de las metas que le faltan por cumplir. Sobre esto, ‘Clari’ dijo que tiene en mente grandes planes. “Sí, yo tengo muchas metas y sueños. La primera es mucha salud. Que mi papá y mi mamá estén bien. Mi familia, mis hermanos. De verdad que yo le pido a Dios siempre eso. Si ellos están bien, yo estoy bien. Creo que Dios me ha dado mucho más de lo que yo he pedido y todavía sigo queriendo hacer más. Él va a decir: ‘¡Esta niña no para, siempre quiere más!’. Pero soy así”.

“Quiero desarrollar mi propia marca y estoy trabajando en eso. De hecho, ya estoy con un equipo desarrollando la plataforma y el producto. Estoy en ese proceso actualmente. También quiero producir algún día una película yo misma, la producción ejecutiva. Quiero seguir actuando, quiero seguir creciendo en ese ámbito, quiero muchas cosas, de verdad, pero lo más importante, que mi familia esté bien y ya el resto me toca trabajar muy duro para conseguirlo”.

Clarissa Molina tiene grandes planes para el futuro

