Clarissa Molina se reencuentra con ella misma en las calles de Nueva York

¿Tenías un spot favorito?

“Fue siempre ver el skyline de Nueva York desde New Jersey. Me encantaba sentarme ahí a soñar, a ver. Y cuando iba a New York me encantaba caminar en las calles, en el Downtown. Creo que era una de mis cosas favoritas cuando me tocaba ir al Downtown desde que empecé a trabajar, a tocar puertas era caminando, viendo esos edificios. Ahí pensé: ‘Bueno, alguien hizo posible ese edificio. Así que, si él tuvo ese sueño y lo logró, yo también puedo tenerlo’. Creo que las calles de New York siempre me inspiraron a soñar en grande”.