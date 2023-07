Clarissa Molina, recibe la llave de la ciudad en un lugar que marcó su carrera

Los sueños profesionales de Clarissa Molina no dejan de hacerse realidad. Su paso frente a las cámaras no sólo es el resultado de una lucha constante por triunfar, sino una verdadera inspiración que no pasó desapercibida en Nueva Jersey. Este jueves, la ex Nuestra Belleza Latina fue honrada con las llaves de la ciudad en Union City, Nueva Jersey, en una calle que tiene un alto valor personal pues justo ahí, años atrás y llena de sueños e ilusiones, trabajaba obsequiando muestras de shampoo a los transeúntes.

En plena transmisión de El Gordo y la Flaca, Clarissa recibió la grata sorpresa en nombre del alcalde, Brian P. Stack y presentada por el Secretario del Consejo y Director de Instalaciones, Justin Mercado y las comisionadas, Maryury Martinetti y Wendy A. Grullon. Sin poder contener la sonrisa y la emoción, Clarissa agradeció el detalle y contó por qué es tan especial.

“Para mí fue una tremenda sorpresa y un gran honor recibir la llave y la proclamación de la Ciudad de Union City, NJ. Me gusta contar y repetir esta historia para poder inspirar a muchas personas que tal vez en estos momentos necesitan estas palabras... Mientras vivía en Nueva York/Nueva Jersey trabajé con una compañía de shampoo y acondicionadores la cual en múltiples ocasiones me enviaban a pasar muestras de los productos en la avenida Bergenline, justo en la misma calle donde estábamos transmitiendo en vivo”; recordó.

Feliz por haber construido su propio amino tal como lo imaginaba, agregó: “Cuando llegué al en vivo me acordé tanto de esos tiempos y pensé en todo lo que he logrado con el transcurso del tiempo. Estar ahí y recibir este reconocimiento me hizo ver que no es sólo un reconocimiento para mí, si no también hacia mi fe y a mi corazón al que siempre le hice caso y nunca desistí de mis sueños”.

Un logro bien merecido, pues con su trabajo y disciplina, Clarissa no sólo ganó el título de belleza de Univision en 2015, sino que se ganó el cariño del público. Con el tiempo y luego de sumarse al equipo de El Gordo y la Flaca, Clarissa dio el gran paso a la actuación en cine, una fase que volveremos a ver en unos meses, cuando estrene su próxima cinta, Perdiendo el Juicio.

Clarissa Molina: Una Lady in red muy feliz

Para recibir este reconocimiento, Clarissa lució radiante. Con un vestido rojo de dos piezas y falda amplia, la originaria de República Dominicana resaltó entre los presentes. Para dar un toque de glamour, agregó aretes grandes y llevó el cabello suelto y peinado hacia un lado.

“The Lady in red ♥️ está feliz. Sobre todo muy agradecida de haber recibido la llave de la ciudad de Unión City”, compartió en las imágenes en las que mostraba su look para este gran día.

Y, sin olvidarse de sus fans, agregó: “Gracias Mayor Brian. P Stack, Sr. Mercado y las comisionadas por su distinción hacia mi persona, con mucha humildad lo recibo. A ustedes que me leen, y celebran conmigo cada logro, siempre crean en ustedes y en su corazón”.

