Clarissa Molina se enfoca en su nueva película, luego de su decepción amorosa

Para Clarissa Molina, los últimos días no han sido nada fáciles, pues recién dio a conocer su ruptura con Vicente Saavedra, con el que incluso tenía planes de boda. A pesar de esto, ‘Clari’ ha seguido adelante y desde República Dominicana, la también actriz compartió las primeras fotos del rodaje de su próxima película. Debido a este proyecto profesional, la modelo se ha ausentado de El Gordo y la Flaca, programa en el que colabora al lado de Raúl de Molina y Lili Estefan.

Clarissa Molina se enfoca en el trabajo

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3.5 millones de seguidores, la estrella de televisión compartió una serie de imágenes desde Santiago de los Caballeros, al norte de República Dominicana. Bajo la dirección de Frank Perozo, Clarissa se encuentra trabajando en el filme de Perdiendo el juicio, donde da vida al personaje de Mara.

Clarissa Molina en su primer día de filmaciones

“Primer día de rodaje como Mara. Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla. Mi director @frankperozo let’s do this! @zumayacordero @caribbeancinemas gracias”, escribió junto a las fotos.

En medio de las filmaciones de esta comedia romántica, el elenco y el equipo de producción se enfrentaron a un sismo que sacudió algunas ciudades del país. En sus redes, Clarissa compartió su asombro ante el fenómeno natural, que tuvo una magnitud de 5.2 en la escala de Ritcher.

Clarissa Molina sintió el temblor que sacudió República Dominicana

Clarissa Molina no se ha vuelto a referir sobre su reciente rompimiento con Vicente Saavedra, desde que el pasado martes 16 de mayo diera la noticia. En su cuenta de Instagram, la modelo de 31 años publicó el siguiente mensaje: “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”.

Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio, necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”.

Mensaje de Clarissa Molina

De acuerdo con Raúl de Molina y Lili Estefan, Clarissa estuvo el pasado fin de semana con su madre, la señora Clara Contrera, y en estos días, se ruenirá con su padre. Ambos son, en estos momentos, los pilares más fuertes para la también presentadora, quien vive uno de los capítulos más tristes de su vida a nivel personal.

