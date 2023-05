Clarissa Molina confirma su ruptura con Vicente Saavedra

Clarissa Molina ha revelado que su noviazgo con Vicente Saavedra llegó a su fin. Como recodarás, la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) y su exprometido tenían planeado contraer nupcias a inicios de este año, sin embargo pospusieron la boda. Tras este hecho, se especuló que las cosas entre ellos no estarían del todo bien, sin embargo ‘Clari’ aseguraba que estaban juntos. A más de cuatro meses de ese hecho, la conductora ha usado sus redes sociales para dar a conocer la noticia de su ruptura.

Desde Nueva York, ciudad en la que se lleva a cabo el Upfront de Univision, Clarissa Molina emitió un comunicado que dice lo siguiente: “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”.

Además de confesar que ha puesto fin a su relación con el productor musical, la también modelo de origen dominicano pidió apoyo y comprensión ante el duro momento que enfrenta. “Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio, necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”.

Así fue su compromiso

La noticia sobre el rompimiento se da a poco menos de un mes de que celebraran su segundo aniversario de novios, en junio próximo. Fue a través de HOLA! USA, que Vicente y Clarissa decidieron anunciar su compromiso, el cual se dio en medio de unas románticas vacaciones por las Islas Vírgenes y a unos cuantos meses de haber iniciado su noviazgo.

En ese entonces, en una entrevista con HOLA! USA, la presentadora habló de las grandes virtudes de Saavedra, asegurando que él era el hombre por el que tanto había esperado. “El hombre perfecto para mí es Vicente Saavedra, no hay más nadie, en esta vida, en la otra y en la que le sigue”, dijo en marzo del año pasado, a solo unos días de haberse copmprometido. “Es una persona que me complementa, que me entiende. Somos felices al estar sentados en el mueble, mirando la televisión, riéndonos. Me siento bien y fuimos hecho el uno para el otro”.

