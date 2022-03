Clarissa Molina anuncia su compromiso y va rumbo al altar: ‘Desde que nos conocimos sabía que era el hombre perfecto’

Vicente, ¿cómo fue esa pedida de mano?

Yo tenía tiempo planificando. Lo consulté con mis amigos, soy de pocos amigos pero tengo dos o tres buenos de muchos años, y me dicen: “¿Tú tienes dudas?” Lo pienso, lo siento y aunque no es tanto tiempo porque no hemos cumplido el año todavía, nunca me he casado antes, sería un paso gigante para mí. A pesar de ello, me siento feliz y tranquilo así que dije que lo iba a hacer. Quise hablar con toda la familia y teníamos la situación de que hay algunos en Puerto Rico, otros en Nueva York y otros en República Dominicana. Hablo con “Chuchi”, que es la prima de Clarissa, que está siempre con nosotros, y le digo que me quiero casar. Les enseñé el anillo, porque ya lo tenía y todo. Tengo un joyero en Nueva York que nos hace prendas a Ozuna, a Daddy Yankee, a mí y me me mandó el anillo perfecto. Todo estaba saliendo fluido hasta que hablé con la familia de ella, estaba todo listo.

Le dije a Clarissa para irnos un fin de semana de viaje a la playa. Habíamos pensado que íbamos a hacerlo con toda la familia y no se pudo. Y dije: “Pues, este weekend voy a hacerlo, ¡no aguanto más!”.