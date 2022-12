Clarissa Molina anuncia que ha pospuesto su boda con Vicente Saavedra

Desmiente los rumores de separación

La futura novia se refirió además a las versiones que apuntaban a una supuesta crisis con Vicente, e incluso sugerían una ruptura, y dejó claro que estos rumores están completamente alejados de la realidad. “Es importante que la gente sepa que no es las cosas que han salido allá afuera”, intervino Lili Estefan. “Ah sí, nos han inventado que fue no sé por qué, que un caso, que no se qué, es todo mentira”, aseguró la estrella de Nuestra Belleza Latina (Univision) y dijo que esta decisión fue tomada mucho antes de lo que se cree.

“Quiero agradecer a toda la gente que me manda mensajitos de apoyo, gracias, les mando un besito”, continuó Clarissa, quien siempre ha tenido una estrecha relación con su público. “Yo estoy bien, estamos juntos, tampoco es lo que dicen, que estamos separados”, dijo. “Yo sé que están muy felices”, comentó por su parte Raúl y confesó que él ya sabía de los problemas que había tenido su joven compañera en la planeación de su boda.

La conductora desmintió los rumores de separación

