En su momento más vulnerable, Becky G se confiesa sobre su salud mental y sus años en terapia

En medio del que podría ser uno de los momentos más complicados en su vida personal, Becky G alzó la voz para tomar conciencia sobre la importancia de cuidar de la salud mental. La cantante, quien siempre ha sido abierta respecto al tema, hizo este llamado ya que para ella es crucial mostrarse tal cual es ante sus seguidores, además de que mayo es considerado el mes nacional de concientización sobre la salud mental. Para la intérprete de Mayores, las últimas semanas han sido especialmente duras, luego de que se dieran a conocer los rumores de infidelidad de su prometido, el futbolista Sebastian Lletget.

Becky G y Sebastian Lletget se comprometieron el año pasado

En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 37 millones de seguidores, la cantante compartió un par de imágenes para hacer un contraste entre sus emociones; en la primera se muestra sonriente y con un semblante sereno, mientras que en la otra, aparece con el maquillaje corrido y los ojos ligeramente inflamados por haber llorado.

Las imágenes estaban acompañadas por el siguiente mensaje, en el que dejó ver que, aún sigue tomando terapia, lo cual ha reconfortado su mente. “Ambos son reales, ambos son yo. Agradecida por los más cercanos a mí que me aman y me apoyan en este viaje de vida de convertirme en mi verdadero yo. Han sido unos años de terapia y esta m***a sigue siendo dura, pero VALE LA PENA. 😂 Feliz mes de concientización sobre la salud mental”, escribió la intérprete de 26 años.

Becky G se mostró real tal cual es en las redes y habló de su salud mental

Ataques de pánico desde muy joven

En una entrevista con Showbiz (CNN en español), Rebecca Marie Gomez, nombre real de la intérprete, reveló que tuvo su primer ataque de pánico siendo una adolescente.

“Tuve mi primer ataque de pánico a los 14 años, trabajando tanto y sentía varias cosas muy distintas y no comprendía que me estaba pasando”, explicó. “Entonces eso ha sido muy difícil para mí, tratar de encontrar mi nuevo balance y saber decir ‘no’ y poner mi salud primero, es algo que me cuesta bastante”, agregó.

